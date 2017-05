Tasakaaluliikuritega juhtunud õnnetuste arv Eestis kasvab

Akudel töötavate tasakaaluliikuritega juhtunud õnnetuste arv, kus sõitja on saanud viga, on Eestis kasvanud.

If Kindlustus teatas, et kui mullu teatati neile kolmest tasakaalulauaga toimunud õnnetusest, siis selle aasta mais on Ifis registreeritud juba kaks õnnetust tasakaaluliikuriga, millelt kukkudes on sõitja väga tõsiselt viga saanud.

"Ifi statistika järgi kasvavad igal suvel märgatavalt õnnetusjuhtumi kahjud, millest paljud on seotud laste harrastusspordiga. Enim satuvad õnnetustesse kooliealised lapsed ning lisaks luumurdudele on kukkudes eriti ohtlikud peatraumad,“ ütles kindlustusfirma isikukahjude grupijuht Kadri Puna.

Liikluseeskirja kohaselt peab tasakaaluliikuriga sõitmisel alla 16-aastane juht kandma kiivrit.

Samuti võib juhtuda, et tasakaalulaual liikleja põhjustab kahju kolmandatele isikutele, näiteks kokku põrgates jalakäijaga või mõlkides pargitud sõidukit. Sellisel juhul tuleb kahju korvata selle tekitajal või tema seaduslikul esindajal, märkis kindlustusfirma.

If märkis, et tasakaaluliikurite kasutamisega kaasneb ka tulekahjurisk, sest alates liikurite turule tulekust 2015. aastal on maailmas sadu juhtumeid, kus liikuri akud on süttinud, põhjustades ulatuslikke varakahjusid ning ka isikukahjusid.

Suurem osa tulekahjudest on alguse saanud liikurite valest laadimisest. Rootsis on osa tasakaaluliikureid ohutuse eesmärgil keelustatud, kuna need on viimase aasta jooksul põhjustanud ligi 50 tulekahju.