Tajani: EL-i tervis paraneb, kui lahendada kolm probleemi

Euroopa parlamendi president Antonio Tajani ütles Tallinnas pressikonverentsil, et eurooplane ootab EL-ilt lahendust kolmele probleemile: terrorismile, immigratsioonile ja tööpuudusele.

Tajani ütles, et viimased valimised Hispaanias, Austrias, Hollandis, Prantsusmaal ja Saksamaal näitasid, et enamik eurooplasi soovib olla Euroopa Liidu liige, kuid on ka rahulolematust, mida ei tohi alahinnata.

"Peame parandama kõike seda, mis ei lähe hästi. Euroopat peab rohkem viima kodanike teenistusse," rõhutas Tajani.

Ta tõi välja, et EL-ilt oodatakse kolme asja: kaitset terrorismi eest, lahendust immigratsiooniprobleemile ja tööpuudusele, eriti noorte tööpuudusele.

"Kui need kolm probleemi lahendada, siis oleme oma kohustused täitnud ja EL-i tervis paraneb tunduvalt," hindas europarlamendi juht.

Brexiti puhul tähtis kodanike kaitse

Tajani kommenteeris ka Brexiti läbirääkimisi ja leidis, et esmatähtis on kaitsta kolme miljoni EL-i kodanikku, kes elavad Suurbritannias. Ja kui leping Suurbritanniaga europarlamenti ei rahulda, hääletab parlamenti selle vastu.

Tajani kinnitas, et läbirääkimisi peetakse väga tõsiselt ning brittide peatsed valimised on isegi positiivne, sest vastaspoolel on läbirääkimistel selge mandaat.