Kahaneva toetusega May: peame olema valmis Brexiti-kõnelustelt lahkuma

Suurbritannia peaminister Theresa May ütles esmaspäeval Sky Newsi valimissaates, et ta on valmis jalutama minema Brexiti-kõnelustelt, kui pakutav lepe Euroopa Liiduga pole piisavalt hea. Samal ajal aga kahaneb valitsuspartei edumaa leiboristide ees jätkuvalt.

"Me oleme seal rääkimas läbi õige lepingu üle, kuid ma olen öelnud, et lepingut mitte omamine on parem kui halb leping. Me peame olema valmis läbirääkimistelt lahkuma," selgitas ta Reutersi teatel.

Leiboristide juht Jeremy Corbyn aga teatas samas saates, et tema valimisvõidu korral tagaks ta selle, et Euroopa Liidust lahkudes sõlmitakse EL-iga igal juhul leping. "Me tagame selle, et leping tuleb," rõhutas ta.

Suurbritannia ennetähtaegsed parlamendivalimised toimuvad 8. juunil. Kui peaminister May valimised aprillis välja kuulutas, prognoositi konservatiividele ülekaalukat võitu, kuid konservatiivide edumaa on sellest ajast saadik vähenenud. Mõlemad suurparteid avaldasid üle-eelmisel nädalal oma valimismanifestid ning näiteks konservatiivide mõned sotsiaalpoliitikat puudutavad plaanid pälvisid teravat kriitikat.

Uuringufirma Survation teisipäeval avaldatud küsitluse tulemused näitavad, et May konservatiive toetab 43 protsenti ja opositsioonis olevat Tööparteid ehk leiboriste 37 protsenti valijatest. Konservatiivide edumaa on võrreldes nädal tagasi avaldatud tulemustega kahanenud kolme protsendipunkti võrra.