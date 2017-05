Konkurentsiametilt koondumisluba ootav Maag jätab Tere kaubamärgi alles

Märtsis AS Tere suurimaks võlausaldajaks saanud Maag Grupp on konkurentsiameti koondumisloa ootel - menetluse tähtaeg on 12. august, praegu menetlus veel kestab.

Kuniks ostuluba pole, ei saa konkreetseid toiminguid teha, küll aga käib Maagis intensiivne planeerimine.

"Loomulikult me ei ole saanud mingeid tegevusi veel teha. Me piinlikult täpselt järgime konkurentsiameti nõudeid ja hetkel on Teres on oma juhtimine," kommenteeris Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp ERR.ee-le.

AS-i Tere juhib praegu pikaaegse kaubandus- ja toidutööstusvaldkonna juhtimiskogemusega Margit Talts, kelle ettevõtte uus nõukogu nimetas ametisse tänavu märtsikuus pärast ostutehingut. Senini töötas ta Maag Grupi tegevjuhina.

Tootmisvõimsus ootab kasutamist

Lepp peab olulisimaks Tere alakasutatud tootmisvõimsuse kasutuselevõttu, et kasvatada eeskätt piimatoodete eksporti. Tootmisvõimsuse lisandudes vajatakse enam ka töökäsi.

"Kui konkreetselt Terest rääkida, siis tema tootmisvõimsus on ju väga alakoormatud täna. Meie lootus on sinna inimesi juurde võtta ja mahtusid suurendada," avas Lepp plaane.

Ka Tere kaubamärk jääb uue omanikuga turule alles.

"Tere kaubamärk loomulikult jääb alles. Kui me vaatame Teret ja Farmit, siis nad on enam-vähem ühesuurused ettevõtmised ja väga tuntud kaubamärgid," kinnitas Lepp.

Maagi senine turuosa on 20 protsenti, seega Terega koondudes võib see kasvada suurusjärgus umbes kahekordseks.

Tere tootmisüksused asuvad Viljandis ja Põlvas. Ettevõtte võlakoormus oli möödunud aasta lõpu seisuga umbes 48 miljonit eurot, sellest ligi 36 miljonit eurot võlgnes ettevõte pankadele DNB ja Nordea.

Maag Grupp koondab ettevõtted Farmi piimatööstus, Rannarootsi lihatööstus, Pouttu, Avalon Foods, Maag Food, Gelid Food ja Nigula Piim.