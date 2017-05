Nudistid oma rannariba Piritale ei saanud

"Kaalusime nudistide ettepanekut tõsiselt, kuid paraku oli sellel ettepanekul rohkem miinuseid kui plusse," ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder. Linnaosa valitsus lisas, et otsus langetati peale põhjalikku analüüsi ja erinevate huvigruppidega suhtlemist.

Möldri sõnul uuriti Pirita rannakülastajate ja linnaosa elanike arvamusi ning analüüsiti põhjalikult, mida inimesed soovivad.

"Valdav enamus siiski ei pooldanud seda ettepanekut. Keeruline on nudistidele rannalõik eraldada ka seetõttu, et värskelt renoveeritud rannapromenaadil saab kindlasti olema rohkelt liiklejaid ning mõningast privaatsust, mida nudistide rannaala võiks eeldada –meil kahjuks pakkuda ei ole. Lisaks on Pirita ranna Merivälja poolne osa täna kasutuses just sealsete elanike poolt ning sellisel juhul jääksid kannatajateks oma asumi inimesed," ütles Mölder.

2007. ja 2008. aastal eraldas linnaosa Pirita linnaosavanema korraldusega 15. maist 15. septembrini nudistidele 180 meetri pikkuse ja 30 meetri laiuse rannariba suunaga Meriväljalt Piritale.

"Ajalugu näitas, et rannalõik meelitas kohale lisaks nudistidele ka hoopis kahtlaseid inimesi, kes häirisid teisi rannakülastajaid oma käitumisega. Ehk ajalooline mälu ja mõningased ebameeldivad seigad ei soosinud praegu nudistide rannaala teket," sõnas Mölder.

Linnaosavalitsuse eesmärk on, et Pirita elanikud ja kõik teised rannakülastajad tunneksid end võimalikult hästi. Analüüsides nii positiivseid kui ka negatiivseid aspekte, selgub, et nudistidele rannalõiku ei ole mõistlik eraldada,“ selgitas Mölder.

Pirita linnaosa valitsus on Möldri sõnul Tallinna linnavalitsusele teinud ettepaneku kaaluda tulevikus Pikakari ranna täielikult nudistide kasutusse andmist. "See tagaks selle, et Tallinna suurimad Pirita ja Stroomi rannad oleksid tavarannakülastajate käsutuses ja naturistidel oleks olemas enda kindel rand, kus oma hobiga tegeleda," lisas Mölder.