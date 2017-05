Lauri prognoos: esimese kvartali majandus võis kasvada kolm-neli protsenti

Majandusanalüütikust riigikogu liige Maris Lauri (RE) ennustab, et esimese kvartali majanduskasv võib ulatuda kolme-nelja protsendini, sest ka majanduse usaldusindeks on teinud tubli tõusu. Statistikaamet avaldab esimese kvartali majanduskasvu tulemuse kolmapäeval.

Kuivõrd kõik muud näitajad on kasvanud, on oodata ka soliidsemat majanduskasvu, prognoosib Maris Lauri oma majandusblogis.

"Kuna kasvavad nii eksport, tarbimine kui ka investeeringud, siis ei imestaks, kui majanduskasv esimeses kvartalis ületab tuntavalt kolme protsenti, võimalik, et jõuab isegi nelja protsendini," kirjutas Lauri.

Ekspordi kasv esimeses kvartalis ületas kuut protsenti, kusjuures suurenes nii kapitali-, vahetarbimis- kui ka tarbekaupade eksport. "Ekspordi suurenemise põhjuseks on meie olulisematel sihtturgudel toimuv: majandusolud on paranenud kogu Euroopas, kuid Eesti jaoks olulisimana Soomes. Ka impordi kasv on kiirenenud – jõudes seitsme protsendini -, mis osutab nii tarbimise kui ka investeeringute kasvule," selgitas Lauri.

Esimeses kvartalis suurenesid ka ettevõtete kasum ja ehitusmahud mõlemad 18 protsenti, mis lubab järeldada, et ettevõtted on praeguseks juba kohanenud tööjõupakkumiste nappuse ja tugeva palgasurvega. Lisaks on ettevõtete investeeringud kasvanud aastaga 28 protsenti.

"Suurenenud on elamupindade valmimine, samuti ka ehituslubade väljaandmine, mis viitab sellele, et eluasemeturulgi on kasv tugev. Jutud Tallinna kinnisvaraturu ülekuumenemisest võivad olla mõnevõrra ülepingutatud, kuid kindlasti väärib seal toimuv hoolikat jälgimist," tõdes Lauri.

Majanduse usaldusindeks, mis majanduskasvu näitajaga sünkroonselt kipub liikuma, on samuti suure, varasemast tugevama tõusu teinud. Kõige paremad näitajad on tööstuses, ehituses, kaubanduses ja teeninduses. Ka tarbijate kindlustunne on aastaga mitmekordselt kasvanud.

Statistikaamet avaldab täpse esimese kvartali majanduskasvu info kolmapäeval.