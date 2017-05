Venemaa: oleme valmis USA-ga Donbassi asjus läbi rääkima

"Moskva on valmis Washingtoniga Ukraina üle läbi rääkima, ütles Izvestijale Vene asevälisminister Rjabkov. Venemaa ootab, et USA määrab peagi välisministeeriumis selle teema kuraatori. Alles pärast seda, kui Barack Obama ajal selle küsimusega tegelenud Victoria Nulandile on leitud järglane, on võimalik USA-ga Ukraina olukorra lahendamise asja üksikasjalikult arutada," kirjutati artiklis.

Artiklis märgitakse, et asjatundjate ja USA poliitikute arvates on "USA presidendt Donald Trump valmis Ukrainas kompromissiks, kui Venemaa mujal järele annab".

"Me ei ole vastu USA uue administratsiooniga Kagu-Ukraina olukorra lahendamise osas elavamale suhtlemisele. Kuid kõige tähtsam on see, et suhtlemine meiega ei saa mingil viisil asendada Washingtoni suhtlemist Kiieviga. Minski lepete täitmise küsimus on seotud Kiievi võimude käitumisega, mis täiesti teadlikult püüab neid põhja lasta ja üle vaadata," rõhutas Rjabkov.

"Kahepoolsed suhted Valge Majaga pole esialgu paranenud"

Moskva on mures, et suhtlemine USA presidendi Donald Trumpi administratsiooniga ei ole esialgu toonud soodsat nihet kahepoolsetes suhetes, ütles teisipäeval Vene asevälisminister.

"Uus suhtlemisperiood ja koostöö Trumpi administratsiooniga ei ole esialgu toonud tõsiseid nihkeid paremuse poole ja see teeb meid mõnevõrra murelikuks," ütles Sergei Rjabkov Pihkvas foorumil kõneledes.

Ta rõhutas, et Moskva on valmis suhete parandamiseks läbima oma osa teest.

"Mõistame, et uue administratsiooni välispoliitika esimuste täpsustamine toimub väga keerulises olukorras, vastasrinna tugeva surve all. Erilist muret teeb mõne ringkonna püüd kasutata Vene mõjurit sisepoliitikas," lisas Rjabkov.

"See on ärevakstegev asi, millest ei ole kahjuks õnnestunud vabaneda," märkis ta.

"USA lähenemine Ukrainale pidurdab koostööd mujal"

Trumpi administratsiooni lähenemine Ukraina kriisile pidurdab koostööd muudel suundadel, märkis Vene asevälisminister.

"Kahjuks tuleb tõdeda, et Trumpi administratsioon vähemasti neis signaalides, mida me sellelt kuuleme, kulgeb endist rada, seades kahepoolsete suhete paranemise eelduseks Minski lepped, mis on ebatõhus ja pidurdab tööd muudel suundadel," rääkis Rjabkov.

"McCaini taolised USA tegelased on kaotanud reaalsustaju"

Moskvas arvatakse, et USA, sealhulgas senaator John McCaini Vene-vastased avaldused pärsivad kahe riigi suhete arengut, rõhutas Rjabkov.

"Järjekordseid täiesti tõele mitte vastavaid matslike avaldusi teinud McCaini tüüpi inimesed on ilmselt täielikult kaotanud reaalsustaju," ütles Vene asevälisminister.

"Me jälgime muidugi kõike seda ärevusega. Ei tahaks, et McCaini taolised tegelased looksid tausta, mis segab ja kahjustab meie suhete arendamist," märkis ta.

Senaator McCain ütles eelmisel nädalal, et Venemaa on maailma julgeolekule suurem oht kui äärmusrühmitus Islamiriik, ja kutsus kehtestama Moskvale lisasanktsioone.