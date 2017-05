Kristen Michal kui Reformierakonna kandidaat Tallinna linnapea kohale leiab, et kui auditooriumi silmis pole tema korruptsioonivastases võitluses piisavalt usutav, on erakonnas pink selle sõnumi edastamiseks pikk.

Michal tuletas intervjuus Vikerraadiole meelde, et nn kilekotiraha skandaalist on möödas juba viis aastat ja kõik võivad tutvuda uurimiskokkuvõttega. Ta rõhutas, et võttis toona ka poliitilise vastutuse asjas, kus süüd või reeglite rikkumist õiguskaitseorganid ei tuvastanud.

"Enda kohta võin öelda, et pärast seda olen ma sisuliselt poole Eesti riigi vara hoidja olnud majandusministrina ja pole küsimust olnud minu aususes," sõnas Michal.

"Kui kellelegi mina ei peaks meeldima, siis soovitan lugeda Kaja Kallase ideed, kuidas tänapäeva tehnoloogiliste võimalustega on võimalik kontrolli parandada. Kindlasti on Hanno Pevkuril oma ettepanekud. Pink on pikk ja me saame hakkama," lisas ta.

Reformierakonna programmist rääkides tõi Michal katteallikatena välja kogu "munitsipaaltoreduse" lõpetamise, tuues esile munitsipaalmeedia ja ühistupanga kinnipanemise, töötajate arvu vähendamise ja investeeringute ümbervaatamise.

Michal loodab, et sügisestel valimistel õnnestub Keskerakonna ainuvõim pealinnas murda. Praeguse võimu vastase koalitsiooni moodustamisel ei ütleks Michal ära ühestki partnerist, mis jagaks nende visiooni tuleviku Tallinnast.