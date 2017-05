Manchesteri terrorirünnakus kannatanutest vajab haiglaravi veel 50 inimest

22. mai õhtul kontserdi- ja spordihalli Manchester Arena ühe sissepääsu juures aset leidnud rünnakus sai surma vähemalt 22 ja kannatada üle saja inimese. Ohvrite seas oli palju lapsi ja noori. Terroriakti eest võttis vastutuse äärmusrühmitus ISIS.

Rünnaku korraldas praeguste juurdlusandmete kohaselt 22-aastane Salman Abedi, kes hukkus sündmuskohal. Noormees oli sündinud Manchesteris Liibüast pärit perekonnas. Briti võimud on veendunud, et rünnaku korraldamisega on seotud suurem terrorivõrgustik, ning asjaolude selgitamiseks on alustatud ulatuslikku juurdlust.

NHS andmetel sai terrorirünnaku järel haiglaravi kokku 116 inimest.

Kuigi NHS ei täpsustanud teisipäeval, mida intensiivravi või mõiste "critical care" otseselt tähendab, on meditsiinipersonal varem selgitanud, et osa kannatanutest on kaotanud jäsemeid või saanud muid ülejäänud elu muutvaid vigastusi.