Hololei: sülearvutikeeld lendudel USA-sse tooks lennujaamadesse kaose

Hololei rääkis intervjuus Vikerraadiole, et keeld puudutaks kõiki, kes kas alustavad Ühendriikidesse reisi Euroopast või kes vahetab lennukit mõnes Euroopa suures sõlmpunktis.

Hololei ütles, et sülearvutite pardalevõtmise keelamise idee ei ole iseenesest uus, vaid see on teemana õhus olnud aastaid.

Uus on Hololei sõnul see, et ameeriklased pole varem nii resoluutsel positsioonil olnud. "Kui julgeolekus üritatakse tavaliselt riske vähendada, siis ameeriklased soovivad riski elimineerida," sõnastas Holeli, kelle hinnangul on plaani taga siiski teatud annus poliitikat.

Läbirääkimised Euroopa Komisjoni ja USA ametivõimude vahel on kestnud juba mitu nädalat. Hololei pidas sellegipoolest tõenäoliseks, et ameeriklased võivad sülearvutid lennuki pardal ikkagi ühepoolselt keelustada.

Intervjuud täismahus kuula lisatud heliklipist.