Saksa sotside fraktsioonijuht: Trump näeb Saksamaas poliitilist vastast

"Donald Trump tegi oma Twitteri-säutsuga selgeks, et ta näeb Saksamaad oma poliitilise vastasena," nentis Opperman Reutersi teatel.

Trump kritiseeris teisipäeval Twitteris taas Saksamaad ja heitis Berliinile ette vähest panustamist riigikaitsesse.

"Meil on massiivne kaubanduse puudujääk Saksamaaga, lisaks maksavad nad palju vähem kui peaksid NATO ja relvajõudude eest. Väga halb USA jaoks. See muutub," kirjutas Trump.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change