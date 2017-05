Berliinis ajakirjanikega rääkinud Schulz nimetas Trumpi "kõigi läänelike väärtuste hävitajaks" ja lisas, et USA riigipea õõnestab vastastikusel lugupidamisel ja sallivusel põhinevat rahumeelset koostööd riikide vahel, vahendas Reuters.

"Sellisele mehele ja tema taasrelvastumise ideoloogiale tuleb vastu seista," märkis sotsiaaldemokraatide liidukantslerikandidaat.

Saksa sotside fraktsioonijuht: Trump näeb Saksamaas poliitilist vastast

Saksamaa suurde valitsuskoalitsiooni kuuluvate sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Thomas Oppermann ütles varem teisipäeval, et USA president Donald Trump peab Saksamaad oma poliitiliseks vastaseks.

"Donald Trump tegi oma Twitteri-säutsuga selgeks, et ta näeb Saksamaad oma poliitilise vastasena," nentis Opperman Reutersi teatel.

Trump kritiseeris teisipäeval Twitteris taas Saksamaad ja heitis Berliinile ette vähest panustamist riigikaitsesse.

"Meil on massiivne kaubanduse puudujääk Saksamaaga, lisaks maksavad nad palju vähem kui peaksid NATO ja relvajõudude eest. Väga halb USA jaoks. See muutub," kirjutas Trump.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change