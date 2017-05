Valge Maja kommunikatsioonijuht lahkus ametist

Dubke on kogenud vabariiklasest strateeg, kelle president Donald Trump palkas Valge Maja meediastrateegiat uuendama, vahendas BBC.

Ümberkorralduste käigus jääb Valge Maja pressisekretär Sean Spicer väidetavalt ametisse, kuid pressikonverentse korraldatakse vähem.

Ümberkorraldused toimuvad pärast teateid segadustest Valge Maja kommunikatsioonimeeskonnas.

Axios Newsi andmetel ei lahku Dubke tüliga. President Donald Trump aga ei ole väidetavalt olnud rahul Valge Maja teadete edastamisega. Hiljuti käis ta välja ka idee, et igapäevased pressikonverentsid lõpetatakse ära ning tema isiklikult peab pressikonverentsi iga kahe nädala tagant.

Dubke on varem olnud partner vabariiklaste poliitreklaamide ettevõttes Crossroads Media. Ta ei töötanud aga Trumpi kampaaniameeskonnas ning teda ei peetud Trumpile lojaalseks inimeseks.

Valge Maja pole veel nimetanud inimest, kes Dubke ameti üle võtab, samas nähti esmaspäeval Valgest Majast lahkumas endist Trumpi kampaaniajuhti Corey Lewandowskit.

Lewandowski lahkus kampaaniajuhi kohalt eelmise aasta juunis väidetava võimuvõitluse pärast Trumpi väimehe ja Valge Maja nõuniku Jared Kushneriga.

Kushner on praegu väidetavalt luubi all seoses FBI uurimisega, millega püütakse selgitada välja, kas Trumpi kampaaniameeskonna liikmed võisid teha koostööd Kremliga, et aidata Trumpil presidendiks saada.

Juba varem on räägitud sellest, et Lewandowski võib peagi administratsiooniga ühineda, et aidata Valgel Majal võidelda väidetega, et Trumpil on liiga lähedased sidemed Venemaaga.