Austraalia kavatseb lõpetada passide andmise süüdimõistetud pedofiilidele

Ettepanekut tutvustatakse parlamendile ning selle kohaselt keelataks registreeritud seksuaalkurjategijatel välismaale reisimine, vahendas BBC.

Justiitsministri Michael Keenani sõnul puudutaks ettepanek umbes 20 000 kurjategijat, kellel on karistus kantud, kuid kes on endiselt võimude jälgimise all. Valitsuse andmetel ei saa umbes 3200 seksuaalkurjategijat aga kunagi passi, sest nad on kogu elu jälgimise all.

Valitsuse kinnitusel on võimalik passi taotleda taas siis, kui nad ei ole enam seksuaalkurjategijate registris.

Tegemist on esimese riigiga maailmas, kellel niisugune plaan on. "Ükski riik ei ole astunud nii otsustavat ja tugevat sammu selleks, et takistada oma kodanikel reisimast välismaale, sageli haavatavamatesse riikidesse, et lapsi kuritarvitada," ütles Keenan.

2016. aastal reisis valitsuse andmetel Austraaliast välismaale umbes 800 registreeritud seksuaalkurjategijat.

Ettepanekuni jõuti koos sõltumatu senaatori Derryn Hinchiga, kes on pikka aega võidelnud seksuaalkurjategijaid puudutavate seaduste karmistamise eest. Hinch ütles, et valitsuse ettepanek kaitseb lapsi.

"Sa lähed Balile, Phnom Penhi, Siem Reapi ja sa näed seal keskealisi Austraalia, Kaukaasia mehi kohalike lastega. Nad ei ole seal päevituse saamiseks," ütles ta teisipäeval ajakirjanikele.

Eelmisel aastal mõisteti austraallane Robert Andrew Fiddes Ellis 15 aastaks vangi 11 Indoneesia tüdruku seksuaalse kuritarvitamise eest.