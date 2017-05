Hannes Rumm asub tööle välisministeeriumis

"See ametinimetus tähendab, et aitan alates juunikuust edastada Eesti välispoliitilisi sõnumeid. Ikka eesmärgiga, et Eesti on nähtav, et meid mõistetakse ja toetatakse," selgitas Rumm Facebooki postituses.

Rumm lisas, et Vikerraadio saade "Samost ja Rumm" jätkub kokkuleppel välisministeeriumiga igal pühapäeval kell 13.

Eelmise aasta 31. augustil sai läbi Hannes Rummi ametiaeg Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhina. Sellele ametikohale asus ta 2011. aasta 1. septembril.