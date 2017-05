Putini sõnul on ta kindel, et Assad ei kasutanud keemiarelvi

Venemaa president Vladimir Putin tõrjus väiteid, et Süüria president Bashar al-Assadi jõud olid aprillis Idlibi provintsis toimunud keemiarünnaku taga.

"Meie info kohaselt ei ole tõendeid, et Assad kasutas keemiarelvi. Me oleme veendunud, et ta ei teinud seda," vahendas Reuters Putini sõnu päevalehele Le Figaro.

Putini sõnul oli ta pakkunud, et korraldab Khan Sheikhouni linna keemiarünnaku sündmuspaigale ülevaatusi, kuid tema kinnitusel kõik suurvõimud keeldusid.

Tema hinnangul oli Assadi keemiarelva kasutamises süüdistavate väidete eesmärk tema häbistamine ja talle surve avaldamine.

"See oli rahvusvahelise kogukonna jaoks viis selgitada, miks on vaja jätkata survemeetmete, sealhulgas sõjaliste meetmete rakendamist Assadi suhtes," ütles Putin.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles esmaspäeval kohtumisel Putiniga, et keemiarelvade kasutamine Süürias on Pariisi jaoks punane joon ning see toob kaasa surveabinõud.