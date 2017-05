Fotod ja video: Tartus puhkes Kroonpressi trükikojas tulekahju

Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse paberi jääkide kogumise ruumist ja levis välivoodri vahele, teatas Päästeamet Twitteri vahendusel. Põles filtrite rest.

Päästekeskuse pressiesindaja sõnul ulatusid leegid katuse alt välja. "Praegu on aste päris kõrgele tõstetud," ütles ta kella poole 20 paiku, olles ise teel sündmuskohale.

Pressiesindaja Marek Kiik ütles ERR-ile, et ruumis, kust tulekahju alguse sai, saade see üsna kiiresti kontrolli alla, aga see levis edasi välisvoodri vahele ja on kahtlus, et ka kuhugi ventilatsiooni kaudu edasi.

Päästjad lammutasid välisvoodri tulekollete otsimiseks. Päästeamet teatas kell 21.11, et tulekahju on likvideeritud.

Kohal oli kaheksa päästeautot ja ka kiirabi. Liiklus oli suletud.

Pildil alguses süttinud ruum. Praegu käib välivoodri lammutamine tulekollete otsimiseks #press pic.twitter.com/9yU0sDktgh — Päästeamet (@paasteamet) May 30, 2017

Kroonpressi paberijääkide kogumise ruumis põlesid restil filtrid ja prügikast #press pic.twitter.com/qfNTzkoQHa — Päästeamet (@paasteamet) May 30, 2017

Kroonpressi juht Andres Kull ütles kell 21.25 ERR-ile, et tunni aja jooksul hakatakse lehti trükkima. Trükkimiseks vajalikud seadmed pole kahjustatud.

"Homme peaks lehed ikkagi ilmuma, kas hilinemisega või mitte, seda näitab see kui kiiresti me trükitud saame," ütles Kull.