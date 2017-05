Vene-sidemete uurimine laienes Trumpi advokaadile

Cohen kinnitas USA meediale, et temalt paluti informatsiooni ja tunnistust igasuguste kontaktide kohta, mis tal Kremliga on, vahendas BBC.

Cohen ütles, et ta lükkas palve tagasi. "Ma keeldusin kutsest, sest see palve oli halvasti sõnastatud, liiga üldine ja sellele polnud võimalik vastata," ütles ta ABC Newsile.

Hiljem ütles ta CNN-ile, et seadusandjad ei ole suutnud siiani esitada ühtki usaldusväärset tõendit, mis kinnitaks Venemaa-teemat.

Väidetavalt on seoses Venemaa-sidemetega FBI uurimise all Trumpi väimees ja Valge Maja nõunik Jared Kushner. USA meedia väitel arutas Kushner sidekanali loomist Moskva saadikuga. Valge Maja pressisekretär Sean Spicer ütles, et neid väiteid esitavad vaid anonüümsed allikad. Samas lisas Spicer, et sidekanalid üldiselt on diplomaatias asjakohased.

Eelmisel nädalal teatas Trumpi endine rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn oma advokaadi vahendusel, et ta keeldub andmast üle dokumente, mis puudutavad tema kontakte venelastega 2015. aasta juunis.

Kongress on saatnud sarnased infopalved teistele endistele Trumpi nõunikele, nende hulgas Roger Stone'ile, Paul Manafortile ja Carter Page'ile. Manafort ja Stone on palvet täitnud, Page arvatavalt veel mitte.