"Pingerida näitab, et tööandjatena on endiselt kõige atraktiivsemad riigi omanduses olevad ettevõtted, mille puhul hinnatakse eelkõige stabiilsust ja pakutavat kindlustunnet. Samuti eelistatakse turismi valdkonnaga seotud ettevõtteid, kus töötamine tundub põnev ja vaheldusrikas," ütles uuringuekspert Lele Aak.

"Samas suuremad ettevõtted infotehnoloogia, telekommunikatsiooni ja finantssektori valdkondadest, kus teenitakse keskmisest kõrgemat palka, jäävad sellest tipust veidi kaugemale. Kaalutakse ikkagi eelkõige nendes ettevõtetes töötamist, kus nähakse enda erialale ja võimetele sobivaid ametikohti," märkis ta.

"Kuigi Tallink asub üle-eestilises pingereas teisel kohal, valisid Tallinnas ja lähiümbruses elavad palgatöötajad ettevõtte enda jaoks kõige atraktiivsemaks. RMK hoiab aga liidripositsiooni Lõuna- ja Lääne-Eestis. RMK on väga palju ära teinud puhkevõimaluste ning Eesti turismi arendamises, viinud ellu erinevaid algatusi, tugevdades niimoodi oma üldist mainet. Eesti Energia positsioon on kõige tugevam aga Ida-Eestis," selgitas Aak.

Võrreldes eelmise aastaga on Aagi sõnul kõige suurema positiivse muutuse tänavu läbi teinud Elisa, tõustes pingereas seitsme koha võrra.

"Elisa on viimasel ajal silma paistnud oma äri laiendamisele suunatud tegevustega ning see on Elisa kui innovatiivse ja arengule suunatud tööandja kuvandit kindlasti parandanud. Suurima languse on aga läbi teinud Olerex, kes on aasta alguses meedias avaldatud kriitiliste artiklite tõttu kukkunud 19 koha võrra," ütles ta.

2007. aastal ehk 10 aastat tagasi moodustasid pingerea esiviisiku Tallink, Hansapank (nüüdne Swedbank), EMT (nüüdne Telia), Elion (nüüdne Telia) ja SEB Eesti Ühispank (nüüdne SEB Pank).

"Kuigi neist on vaid Tallink suutnud säilitada koha esiviisikus, mahuvad ka kõik teised, nüüdseks brändimuutuse läbi teinud ettevõtted pingerea esimesse kümnesse või selle piirimaile," lisas Aak.

Tööandjate maine uuringut viis Kantar Emor 12. korda. 50 mainekamat tööandjat seadsid aprillis 2017 pingeritta 1412 palgatöötajat üle Eesti.