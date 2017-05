OTSE kell 10: SDE arutelu peretoetuste mõjust sündimusele

"Eestis on laste ja lastega perede heaks viimastel aastatel väga palju ära tehtud, mis on toonud ka käegakatsutavaid tulemusi. Uued lastele suunatud sammud ja nende mõju nii peredele kui ühiskonnale laiemalt väärivad põhjalikku analüüsi ja ka tulevikuvaadet. On igati sümboolne, et meie arutelu toimub vahetult lastekaitsepäeva eel," ütles sotsiaaldemokraatide saadikurühma aseesimees Heljo Pikhof.

Mõttetalgud avab tervitussõnadega riigikogu esimees Eiki Nestor, mille järel annavad Heljo Pikhof ja riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ülevaate sellest, kuidas on Eestis õnnestunud vähendada laste vaesust. Rahvastikuteadlane Mare Ainsaar keskendub oma ettekandes perepoliitika eesmärkidele.

Edasi arutatakse ümarlaua vormis, kuidas on lastetoetused mõjutanud sündimust ja laste heaolu ning kuidas on rakendunud lastekaitsesüsteem. Teiste seas on arutelul kohal Lastekaitse Liidu president Loone Ots ja juhataja Tõnu Poopuu, Hanna Vseviov sotsiaalministeeriumist, vaesusekspert Kärt Mere ja Viljandi linna lastekaitsespetsialist Külli Frey.