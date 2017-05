OTSE: audiitorfirmad tutvustavad maksupaketi mõjuanalüüse

Audiitorfirmad Ernst&Young ja KPMG tutvustavad Toompeal kaubandus- ja tööstuskojas kavandatava maksupaketi mõjuanalüüse Eesti majanduskeskkonnale. Pressikonverentsi lõppedes on ettevõtlusorganisatsioonidel ja erialaliitudel kavas saata riigikogus esindatud erakondadele avalik pöördumine.

Pressikonverentsil saavad lisaks uuringute läbiviijatele sõna ka ettevõtlusorganisatsioonide esindajad, kes annavad ülevaate maksumuudatuste mõjudest ettevõtjatele, investeerimiskeskkonnale ja pakuvad välja ka võimalikke lahendusi, kuidas makse kehtestamata valitsuse viidatud probleeme lahendada.

Pressikonverentsil saavad sõna Maire Gustavson (Ernst&Young), Hanno Lindpere (KPMG), Mait Palts (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Toomas Tamsar (Eesti Tööandjate Keskliit), Sirje Potisepp (Eesti Toiduainetööstuse Liit) ja Nele Peil, Eesti Kaupmeeste Liit).

Hanno Lidpere tõdes, et 8. mai seisuga saadud materjale analüüsides tuleb tõdeda, et positiivset efekti on maksumuudatustest raske näha - kõik Eesti positsioonid halveneksid maksumuudatuste tulemusel, muuhulgas halveneks Eesti ettevõtjate positsioon võrdluses teiste riikide ettevõtjatega.

"Me ei toeta oma riigi ettevõtjaid. Tekib see, et me toetame teiste riikide ettevõtjaid," selgitas Lindpere maksupaketi mõju ettevõtlusele.

Lindpere põhjendas, et investeerimisotsuseid tehakse 10-20 aasta perspektiiviga, ent see eeldab usaldust riigi majanduse vastu. Kui see usaldus kõikuma lüüakse, siis kaob ettevõtjatel ka investeerimisjulgus.

Maire Gustavson selgitas, et maksumuudatuste tulemusel väheneks ettevõtete lisandväärtus 16 miljonit eurot ja kaoks 692 töökohta, mis tähendab, et mitmed ettevõtted peavad panema uksed üldse kinni. Seetõttu soovitab Gustavson riigil mõelda, kuidas katta lisandväärtuse kadu ning tõdes, et plaan praegu puudub.

Tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar tõdes samuti, et ettevõtjaid lööks plaanitud maksumuudatus investeeringute ja tootlikkuse tõstmise võimet, kahaneks ettevõtete konkurentsivõime ja kannataks eksport. Tamsar pani pahaks uue valitsuse tegevuste etteennustamatust ja kiirustamist maksude muutmisel.

"Poliitilise kursi muutus ei saa põhjendada seda, et maksumuudatusi tehakse rabistades, kiirustades ja läbi mõtlemata. Kiirustamiseks ei ole tegelikult mingisugust alust," ütles Tamsar.

Kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts tõdes, et ehkki mõningaid positiivseid asjaolusid kaasneks maksusüsteemi muutmisega ka, on enamik siiski majandusele negatiivse mõjuga.

"Keskkond muutub keerulisemaks ja ebastabiilsemaks," võttis Palts kavandatud maksumuudatused kokku. "Täna meie veendumus on üks ja ühene - need maksumuudatused oleks mõistlik ära jätta."

Palts selgitas, et ettevõtluskeskkonnale oleks maksusüsteemi muutmine negatiivne kohe, riigi majandusele aga pikas perspektiviis, mistõttu pole see hea plaan.