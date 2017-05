ÜRO peasekretär soovib, et USA ühiskond oleks Pariisi kliimaleppega seotud

Guterres märkis, et isegi kui USA president Donald Trump tõmbub leppest tagasi, siis on äärmiselt oluline, et USA ühiskond tervikuna jääks seotuks, vahendasid ERR-i teleuudised.

Trump on öelnud, et vajab rohkem aega otsustamaks, kas Ühendriigid jätkavad Pariisi kliimaleppe toetamist. Seetõttu lõppes ka maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumine laupäeval üksmeelse kokkuleppeta kliimamuutuste küsimuses.

USA president lubas oma Twitteri-postituses, et langetab selle otsuse käesoleval nädalal.

"Kui te ei nõustu kellegagi, siis te püüate teda veenda, kas mitte? See on samamoodi valitsuste vahel. Me suhtleme USA administratsiooniga, sest usume, et see on tähtis just USA-le mitte lahkuda Pariisi kliimaleppest. Kui USA siiski tõmbub leppest tagasi, on äärmiselt oluline, et USA ühiskond tervikuna - linnad, osariigid, ettevõtted ja ärid - jääksid seotuks," selgitas ÜRO peasekretär Guterres.