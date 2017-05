Eesti väikekaupmehed on Euroopa laatadel makseterminalidega hädas

Sularaha on ka mujal Euroopas järjest enam käibelt kadumas ning laatadel eelistatakse võimalusel maksta kaardiga. Eesti kaupmehed, kes välismaal oma toodangut müütamas käivad, ei ole Eesti pankadelt toimivaid lahendusi saanud. Pangad seevastu väidavad, et nende lahendused on igati sobivad.

Perekond Barr tegeleb hobina geopeitusega, millega kaasneb ka väike pereäri. Jon Paul Barr nimelt disainib ja toodab mänguks vajalikke meenemünte, mida hobiga tegelejad koguvad, ja käib neid koos abikaasa Kadriga Euroopa laatadel müümas, mis geopeituse üritustega kaasas käivad. Aasta tagasi vormistasid nad oma hobitegevuse üha tõsisemaks muutuva ärilise poole ka ettevõtteks JP'S Geodesigns OÜ.

Meenemünte on nad käinud müümas igal pool Euroopas - Soomes, Rootsis, Belgias, Saksamaal, Šotimaal, Tšehhis, Poolas - ja üha enam on nad jõudnud tõdemusele, et nii nagu eestlasedki, tahavad ka muud Euroopa rahvad üha enam vabaõhuüritustel kaardiga, mitte sularahas maksta. Suur osa müügist võib seega jääda sularahapuuduse taha, nii et vaja oli kaardimakseterminali.

Eesti pangad makseäppidega koostööd ei tee

Barrid on käinud lahendust küsimas nii oma kodupangas SEB-s kui ka Swedbankis juba mitu aastat. Viimati suhtlesid nad pankadega kaks nädalat tagasi, sest välislaatu on riburadapidi tulemas ja vajadus on taas akuutseks muutunud.

"Rootsis sularaha väga ei kasutata, inimesed maksavad ka peamiselt kaartidega nagu Eestiski," rääkis Kadri Barr ERR.ee-le.

Swedbankist ei pakutud neile midagi välja, aga SEB-s selgus, et teoreetiliselt on olemas küll rahvusvaheliselt toimiva makseterminali rendi võimalus, kuid tegelikult soovitati neile seda mitte katsetada - töökindlust pank välismaal tagada ei suuda.

"Abikaasa käis SEB-s ja seal laideti maha, et see ei toimi korralikult Euroopas," tõdes Barr.

Teiste riikide firmad kasutavad Euroopas kaardimaksete tegemisel laialtlevinud tasuta mobiilirakendusi iZettle ja PayPal Here, mis sobiks ka neile, kuid see eeldab, et kodupank toetab rakendust, muidu neist kasu pole. Rahvusvaheliste äppide esindajatega suheldes selgus, et Eesti pangad keelduvad nendega koostööd tegemast, kuigi ise lahendust asemele ei paku.

"iZettle ja PayPal on erinevad finantsvahendusettevõtted, kes pakuvad sarnaselt SEB-le kaardimakselahendusi," põhjendas SEB Eesti kommunikatsioonijuht Evelin Allas koostööst keeldumist.

Ebameeldiv kogemus Soome laadalt

Ebameeldiva kogemuse välismaa laadalt sai ka käsitööküünlaid ja muid sisustuskaupu tootva ettevõtte Valhalla OÜ asutaja ja tegevjuht Terje Talpsepp, kes püüdis kaardimakseteks kasutada SEB GSM-terminali.

Seni ülekannete ja sularahaga välismaal asju ajanud Valhalla omanik Talpsepp otsustas sügisel Soome disainilaadale minnes rentida SEB-lt GSM-terminali, kuid sellest kujunes paras õudusunenägu.

"See oli kolmepäevane müügiüritus ja me ei saanudki seda terminali lõpuni tööle, pidime lõpuks käsitsi arveid tegema ja kaupu arve vastu väljastama. Õnneks kõik maksid arved ikka ära, nii et raha saamata ei jäänud, aga ega see hea tunne ei olnud niimoodi kaupa välja anda," meenutas Talpsepp.

Talpsepp tõdeb, et Eestis töötab terminal väga hästi, ent välismaal jääb selgelt hätta, nõnda loodab ka tema toimivale lahendusele.

Nutiterminaliga välismaale katsejäneseks

Küsimuse peale, miks nad siis toimivat lahendust välja ei tööta, saatis Allas info, et SEB-l on värskelt tulnud turule uus toode - nutiterminal. Taskusse mahtuv mobiilne nutiterminal, mis töötab koos nutitelefoni või tahvelarvutiga, võimaldab vastu võtta kaardimakseid kõikjal, kus on olemas andmeside, lubab SEB. Teisisõnu, just niisugune asi, mida kaupmehed saaksid lühiajaliselt kaheksaeurose kuutasu eest välitingimustes kauplemiseks rentida ning Allase kinnitusel toimib see kõikjal Euroopas.

"Nutiterminali saab kasutada kõikjal, kus on olemas mobiilne andmeside - laatadel ja messidel. Laatadel võib olla näiteks kohapealne wifi ülekoormatud, seetõttu soovitame mobiilset andmesidet kasutada. Kaupmehed käivad välismaistel müükidel terminalidega, seni peamiselt GSM-terminalidega. Nutiterminal on toimiva mobiilse interneti korral väga hea täiendus tänasele terminalivalikule," kirjutas Allas.

ERR.ee-lt selle info saanud Jon Paul Barr võttis seepeale SEB-ga taas ühendust, kuid sai sealt hoopis teise vastuse kui SEB ametlik vastus ajakirjanikule.

"SEB-st kinnitati, et lahendus on, aga selleks, et seda nutiterminali saada, tuleb esmalt esitada komiteele taotlus, kes selle nädala jooksul läbi vaatab ja siis otsusest teatab. Samas öeldi mulle, et seda tohib välismaal kasutada korraga vaid üks-kaks päeva, kuid põhjendust, miks see nii on, ma ei saanudki," muljetas Barr.

"Eestis on SEB nutiterminali pisut aega kasutanud, kuid väljaspool Eestit kasutamiseks nad seda välja ei reklaami, ju nad pole selle töökindlust ise veel järele proovinud ja kui meie taotlus nüüd positiivse otsuse saab, oleme me sellega välismaal ilmselt nagu katsejänesed nende jaoks," oletas Barr.

Swedbank: eelneval kokkuleppel on lahendus võimalik

Jon Paul Barr, kes on lahendust küsinud ka Swedbankist, sai oma sõnutsi sealt vastuseks, et makseterminalid on küll olemas, kuid välismaal kasutamiseks pank neid välja ei anna ega sellist võimalust reklaami.

Ametlikult vastab Swedbank arvelduslahenduste juht Eero Treumann ajakirjaniku järelepärimisele aga nii: "Swedbank pakub oma klientidele kaardimaksete vastvõtmise teenust kõigil Swedbanki grupi koduturgudel (Eesti, Läti, Leedu, Rootsi). Samuti on eelneval kokkuleppel pangaga võimalik kasutada Swedbanki mobiilirakendusel toimivat nutiterminali ning GSM-makseterminali ajutiselt, st näiteks messidel, laatadel jms, ka teistes Euroopa riikides. Nutiterminali pakume veidi kauem kui aasta, GSM-terminale kaugelt üle kümne aasta."

Swedbanki esindaja kinnitab, et rahvusvahelised maksed on nende terminalidega ka järele proovitud. "Meil on kliente, kes on mobiilseid terminale kasutanud teistes riikides. Väliüritustel on tõesti teinekord mobiilse internetiühenduses probleeme, aga see küsimus on rohkem telekomiettevõtetele."

Väikekaupmehed on Eesti pankade ajast maha jäänud lahendustest häiritud, sest rahvusvahelistel laatadel on aasta-aastalt eelis neil, kes suudavad toimivat kaardimakselahendust pakkuda, kas siis oma panga kaudu või rahvusvaheliste mobiilirakenduste vahendusel, millest Eesti pangad midagi kuulda ei taha. Eesti kui IT-riigi pankade lahendused kipuvad seetõttu konkurentsis alla jääma.

Head kaupmehed, kui olete Eesti makseterminalidega välismaal kaubeldes hätta jäänud, jagage toimetusega oma kogemust, kirjutades uudisteportaal@err.ee.