Allikad: Trump jagas riigijuhtidest kolleegidele isiklikku mobiilinumbrit

Lisaks diplomaatilise protokolli rikkumisele on allikate sõnul tegu ka julgeolekut puudutava küsimusega, vahendas Politico.

Väidetavalt oli Trump andnud oma isikliku mobiilinumbri mitmele riigijuhile, sealhulgas Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile, ja öelnud, et kolleegid võivad talle otse helistada. Samuti said numbri Mehhiko ja Kanada riigijuhid.

"Kui sa räägid avatud liinil, siis on see avatud liin, mis tähendab, et need, kellel on võimekus neid vestlusi jälgida, seda ka teevad," kommenteeris Marshalli Fondi ekspert ja endine kõrge julgeolekuametnik Derek Chollet.