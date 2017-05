Uuring: Briti konservatiivid kaotavad valimistel parlamendienamuse

Peaminister Theresa May juhitud konservatiivid võivad kaotada 8. juuni parlamendivalimistel enamuse alamkojas, prognoosib uuringufirma YouGov oma värskes uuringus.

Kui peaminister May ennetähtaegsed valimised aprillis välja kuulutas, prognoositi konservatiividele ülekaalukat võitu, kuid konservatiivide edumaa on sellest ajast saadik järjekindlalt vähenenud. Mõlemad suurparteid avaldasid üle-eelmisel nädalal oma valimismanifestid ning näiteks konservatiivide mõned sotsiaalpoliitikat puudutavad plaanid pälvisid teravat kriitikat.

Uuringufirma Survation teisipäeval avaldatud küsitluse tulemused näitavad, et May konservatiive toetab 43 protsenti ja opositsioonis olevat Tööparteid ehk leiboriste 37 protsenti valijatest. Konservatiivide edumaa on võrreldes nädal tagasi avaldatud tulemustega kahanenud kolme protsendipunkti võrra.

Värske YouGov-i uuringu aga läheb juba sammu edasi - kui kahanevat toetust näitavad uuringud ennustasid May erakonnale lihtsalt oodatust napimat võitu, siis nüüd peetakse ka võimalikuks, et konservatiividel jääb pärast valimisi toimiva valitsuse moodustamisel saadikukohtadest puudu, vahendasid ajaleht The Times ja Reuters.

YouGov on võtnud esimest korda eraldi uurimise alla kõik valimisringkonnad ning arvamusküsitluses osales nädala jooksul 50 000 inimest.

Uuringu kohaselt saaksid konservatiivid 650-kohalises alamkojas 310 kohta. Praegu on neil 330 saadikukohta, mis saadi 2015. aastal, kui peaminister David Cameron erakonna üllatuslikult hea valimistulemuseni viis.

Jeremy Corbyni juhitud leiboristid saaksid uuringu andmetel 257 kohta, 2015. aastal saadi 229 kohta. Väiksemad parteid, sealhulgas Šoti Rahvuspartei (SNP) ja Põhja-Iirimaa parteid, saaksid kokku 83 saadikukohta. Liberaaldemokraadid näiteks saaksid ühe koha praegusest rohkem ehk 10 kohta, SNP 50 kohta ehk neli kohta vähem, rohelised ühe ja Walesi rahvuslaste partei Plaid Cymru kolm saadikukohta.

Seega, kui YouGov-i peamine prognoos paika peab, ei küündiks konservatiivid valitsuse moodustamiseks vajalike 326 saadikukohani. Samal ajal peavad juunis algama ametlikud Brexiti-läbirääkimised Euroopa Liiduga ning May esialgne plaan oli just saada endale nende pidamiseks tugevam mandaat.

Samas on teada, et eelpool mainitud uuring võimaldab tulemuse väga suurt kõikumist ehk "heal päeval" prognoositakse konservatiividele lausa 345 saadikukohta, mida on 15 võrra rohkem kui praegu, ja "halval päeval" jällegi vaid 274 parlamendikohta.

Nii konservatiivide kui ka leiboristide esindajad suhtusid uude uuringusse skeptiliselt, samas YouGov-i tegevjuht Stephan Shakespeare rõhutas, et nimetatud uuringumudelit on avalikkuses testitud näiteks EL-i referendumi ajal, mil see prognoosis järjekindlalt EL-ist lahkumist toetava leeri võitu.