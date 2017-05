Michal: Keskerakonna valimisprogramm Tallinnas on tegemata tööde loetelu

"Suur erinevus Reformierakonna ja Keskerakonna programmi vahel on tuleviku vaade - tulevik versus minevik. Reformierakond vaatab ette - kümme, kakskümmend aastat. Keskerakonna programm, väga vabandan, on kahes kolmandikus bürokraatlikus, majavalitsuse stiilis, hetkel tegemata tööde loetelu," kommenteeris Michal ERR-ile.

Reformierakond unistab Michali sõnul suurtest muutustest - eestikeelne haridus alates lasteaiast, Tallinn - Helsinki kaksikpealinn, moodsad trammid Haabersti, Mustamäe, Lasnamäe ja Pirita suunal.

"Keskerakond vaade on piiratud mõne aastaga, üks kõige kurioossem on lubadus Õismäe tiigi purskkaev korda teha. Õismäel 30 aastat elanuna pean seda romantiliseks meenutuseks minevikust Taavi Aasalt," tõi Michal esile.

Põhimõtteline erinevus, kus vastandus kahe erakonna programmides on leppimatu, on Reformierakonna soov sulgeda munitsipaaltoredused.

"Tallinna TV ja vene propaganda tellimine, Ühistupank, mis maksab täna vaid kõrgeid palku asjaosalistele, ning linnapood. Meie sulgeks, Keskerakond arvab, et seda on inimestel hädasti vaja," võrdles Michal.

Michal leiab, et Reformierakonna pakutud mõtetest, lähtudes programmi avalikustamise ajast, on Keskerakonna programmis samuti rattateede väljaehitamine ning linnaosade heakorraeelarvete suurendamine.

"Mina omaltpoolt kinnitan, et tänane ühistranspordikorraldus ja eakate iga-aastane toetamine 100 euroga jätkub ka meie linnavalitsuses. Et sellega ei saaks Taavi Aas kedagi hirmutada," ütles Michal.

Transpordisüsteemi luba Michal Reformierakonna nimel juurde investeerida: moodsad trammid, rattateed ja ühendused on võtmesõnadeks.

"Kindlasti pakume pensionäridele paremat tervishoiuteenust ning kultuurivõimalusi, põhimõttega, et inimene saaks olla sotsiaalselt aktiivne kõrge vanuseni - keegi ei pea ennast tundma üksi. Sellist põhimõtet ma Keskerakonna seisukohtades ei näe," märkis Michal.

Põhimõtteline vastuolu

Terav ja põhimõtteline vastuolu Reformierakonna ja Keskerakonna vahel on hariduse ja keeleküsimustes. "Keskerakonna jaoks on eesti keel hariduses võõrkeelena õpetatav, meie soovime, et see on põhikeel. Haridussüsteem oleks eestikeelne lasteaiast alates, on meie idee. Ideed, et eesti keelt õpitaks juba lasteaiast toetab Praxise andmetel üle 70% vanematest," toonitas Michal.

"Keskerakonna programmis pole haridusest palju midagi peale objektide. Reformierakonna jaoks on lastega pered, nende võimalused prioriteet. Lastega perede jaoks Tartu analoogina idee lasteaia kohatasust 50% vähendust teise lapsega ja 100% alates kolmandast."

ERR.ee lasi konkurentidel Reformierakonnal ja Keskerakonnal kommenteerida üksteise valimisprogramme Tallinnas. Keskerakonna nimel analüüsis Reformierakonna programmi Raimond Kaljulaid, mida saab lugeda siit.