Valge Maja: Trump ja Merkel saavad väga hästi läbi

"Ma arvan, et seda suhet, mis presidendil on olnud Merkeliga, kirjeldaks ta ise kui selgelt uskumatuna (fairly unbelievable)," selgitas Spicer Politico teatel ajakirjanikele, kes tundsid huvi väidetavalt pingeliste USA-Saksa suhete vastu. "Nad saavad väga hästi läbi. Trump peab Merkelist väga lugu."

"Nad jätkuvalt kasvatavad seda sidet, mis neil oli G7 kõneluste ajal," jätkas pressiesindaja. "Ning ta (Trump - Toim.) näeb mitte ainult Saksamaad, vaid ka ülejäänud Euroopat Ameerika olulise liitlasena. Nii NATO kui ka G7 arutelude ajal taaskinnitas president vajadust süvendada ja parandada meie transatlantilist suhet."

Spicer väitis, et Merkeli möödunud nädalavahetusel tehtud avaldus, mille kohaselt peab Euroopa edaspidi rohkem endale lootma, ei olnud kriitika Valge Maja aadressil.

Pressiesindaja sõnul väljendas liidukantsler lihtsalt arvamust, et Saksamaa peab võtma maailmas suurema rolli. "See on suurepärane," märkis Spicer. "See on see, mida president kutsus üles tegema. ta kutsus üles suuremale vastutuse jaotamisele. NATO peasekretär [Jens Stoltenberg] ütles, et presidendi üleskutse on see, mis neid õiges suunas liikuma paneb. President on saamas tulemusi ning rohkem riike suurendab oma vastutusejagamist."

"See on hea asi nii neile, see on hea asi NATO-le ja see on hea asi Ameerika jaoks," lausus Spicer.

Trump kritiseeris teisipäeval taas Saksamaad ning sai sealsetelt poliitikutelt terava vastulöögi

Trump kritiseeris teisipäeval Twitteris taas Saksamaad ja heitis Berliinile ette vähest panustamist riigikaitsesse.

"Meil on massiivne kaubanduse puudujääk Saksamaaga, lisaks maksavad nad palju vähem kui peaksid NATO ja relvajõudude eest. Väga halb USA jaoks. See muutub," kirjutas Trump.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2017

Merkel jahmatas pühapäeval paljusid Washingtonis ja Londonis avaldusega, et Euroopa peab oma saatuse enda kätte võtma, millega ta justkui vihjas sellele, et president Donald Trumpi juhitud Ameerika Ühendriigid ja Brexiti-järgne Suurbritannia pole enam usaldusväärsed partnerid. Merkeli pressiesindaja teatas küll hiljem, et Saksamaa liidukantsler on atlandiüleste suhete veendunud toetaja, kes leiab, et on õige, kui ta toob esile Saksamaa ja USA eriarvamused, et seeläbi säilitada terved suhted.

Avaldused olid jätkuks Trumpi Euroopa ringreisi ajal esile kerkinud pingetele. Näiteks Brüsselis olles heitis ta liitlastele ette ebapiisavat rahalist panust riigikaitsesse ja jättis samas otsesõnu mainimata Põhja-Atlandi lepingu viienda artikli. Lisaks olevat ta kritiseerinud Saksamaad Euroopa Liidu juhtidega kohtudes.

Esmaspäeval aga ütles Saksamaa sotsiaaldemokraadist välisminister Sigmar Gabriel, et Trumpi tegevus on nõrgestanud läänt ja kahjustanud Euroopa Liidu huve.

Saksamaa sotsiaaldemokraatide juht Martin Schulz süüdistas omakorda teisipäeval Trumpi "läänelike väärtuste hävitamises ja rahvusvahelise koostöö õõnestamises".

Saksamaa suurde valitsuskoalitsiooni kuuluvate sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Thomas Oppermann ütles varem teisipäeval, et USA president Donald Trump peab Saksamaad oma poliitiliseks vastaseks.

"Donald Trump tegi oma Twitteri-säutsuga selgeks, et ta näeb Saksamaad oma poliitilise vastasena," nentis Opperman.