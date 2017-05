Duterte teatas, et terroristidega pole tal kavas rääkida

Filipiinide president Rodrigo Duterte teatas kolmapäeval, et tal pole kavas riigi lõunaosas Marawi linna hõivanud islamistidest mässulistega läbirääkimisi. Riigipea sõnul on ta pühendunud sellele, et äärmusrühmitus ISIS Filipiinide territooriumilt välja ajada.

Alles eelmisel nädalal kutsus president ISIS-e truudust vandunud Maute rühmitust temaga rääkima, vahendas Reuters.

"Ma ei räägi terroristidega," rõhutas Duterte kolmapäeval Davao linnas sõjaväelastele kõnet pidades.

Samuti teatas ta, et on pettunud kommunistidest mässuliste pühendumises rahuprotsessile ja lubas, et kui viimaste juhtkond tagasi riiki tuleb, võetakse nad vahi alla. Kusjuures varem kutsus Duterte ise kommunistide juhte tagasi kodumaale ning lubas neile isegi kohti valitsuses.

Filipiinide sõjavägi teatas esmaspäeval, et on lähedal Marawi linna tagasivallutamisele islamistlike võitlejate käest. Riigi lõunaosas asuv linn on juba rohkem kui nädal aega Maute mässuliste käes. Linnas elab umbes 200 000 inimest.

Filipiinide valitsus usub, et rühmitus alustas oma rünnakut enne moslemite püha kuud ehk ramadaani selleks, et võita ISIS-e tähelepanu ning saada tunnustust kui terroriorganisatsiooni Kagu-Aasia haru.