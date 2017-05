Kaljulaid: Reformierakonna lubadusi ei mäleta 2030. aastal enam keegi

Põhja-Tallinna linnaosavanemana ametis olev Kaljulaid ütles, et Reformierakonna hüüdlause “Tallinn on tuleviku linn” kui ka sisu meenutab kunagist “Eesti viie jõukama Euroopa riigi hulka!”, mis vahetult kriisi eel lubas ca 2500 eurost keskmist palka, viis korda suuremat pensionit ning meenutuseks toonast telereklaami, mis nüüd tundub naljakas, aga millega võideti omal ajal valimised.

Kaljulaid leiab, et samas vaimus on ka suur osa Reformierakonna praegusest programmist, mille preambulas kirjutatakse taas, et "Tuleviku Tallinn on aastaks 2030 Euroopa elamisväärseimate linnade esikolmikus”.

"Aastal 2030 muidugi keegi enam ei mäleta, mida Reformierakond lubas aastal 2017, aga kõlab hästi. Räägitakse sellest, et tulevikus on Tallinna innovaatiline. Mis jutt see on, Tallinn on ka täna innovaatiline," leiab Kaljulaid, kes tõi esile, et Põhja-Tallinn on koduks väga paljudele rahvusvaheliselt edukatele start-uppidele ja loov-ettevõtetele.

Reformierakonna põhilubadust, muuta venekeelsed lasteaiad kõik eestikeelseteks, on Kaljulaiu hinnangul võimatu teostada ning selleks puudub ka vajadus.

"Küll aga vajavad venekeelsed lasteaiad lisavahendeid, et suurendada keelekümbluse osa, et lapsed õpiksid paremini selgeks eesti keele. Ja muide, eesti keelt õpetatakse lasteaedades juba täna, seda ei ole Reformierakond leiutanud. Keskerakond on lubanud selleks lisavahendeid leida ja need ka leitakse," kinnitas ta.

Kaljulaiu arvates on selle retoorika eesmärk lihtsalt ajada eestlasi ja venelasi tülli ja selle arvelt hääli võita. Vene lastelt emakeelse lasteaiateenuse ära võtmine ei ole tema hinnangul kindlasti eestimeelne mõte.

"See tekitaks vaid uusi pingeid ja takistaks integratsiooni. Kahjuks on juba selle lubadusega Reformierakond saavutanud selle, et väga paljud lapsevanemad on tõsises mures ja meie peame neid rahustama, et see on kõigest valimislubadus," lausu linnaosavanem.

Katteta lubadused kui populism

Reformierakond lubab lasteaiad korda teha, kuid sama lubaduse leiab Kaljulaiu sõnul põhimõtteliselt iga erakonna programmist. Samuti lubavad kõik korda teha teid, tänavaid, rajada rattateid.

"Ennustan, et mistahes erakonna võidu korral ei suurene Tallinna linnaeelarve sellest 3-4 korda. See tähendab, et ka parema tahtmise juures ei ole Reformierakonnal võimalik teha imesid. Programm oleks sisukas siis, kui oleks selgelt välja toodud, kui palju kavatsetakse kulutada teedehoiule ja mille arvelt tuleb tõus. Sest korraga rohkem teid, koolimaju, spordihooneid ehitada ei saa. Programm, mis lubab kõike rohkem ja ei ütle mille arvelt, on lihtsalt populistlik," hindas ta.

Reformierakond lubadust toetada iga last tema valitud huviringis peab Kaljulaid arusaamatuks, seevastu kui Keskerakonna programm näeb ette, et igal lapsel on tulevikus õigus tasuta huviringile enda kooli juures, mida ta peab konkreetseks.

Osad asjad Reformierakonna programmis on Keskerakonna juhatuse liikme arvates naljakad, nagu lubadus toetada laulupeo traditsiooni jätkamist ning Eesti Vabariik 100. juubeliaasta tähistamist. See ei peaks olema parteilise propaganda teema, leiab Kaljulaid.

Lubadust “Raha transpordi alt vabaks” on Kaljulaiu arvates võimalik mitmeti tõlgendada. Ta tuletas meelde, et Reformierakond ei andnud kuude kaupa ühemõttelist vastust küsimusele, kas tasuta ühistransport jääb, kritiseerides seda igal võimalusel.

Reformierakonna pideva jutuga, et Tallinna ühistranspordi kvaliteet on väga halb, Kaljulaid ei nõustu. Ta möönis, et alati saab paremini, aga rääkida “uutest bussidest” olukorras, kus Tallinna bussid on keskmiselt uuemad kui Helsinkis, on jällegi naljakas.

"Samuti ei ole arukas vastandada trammi kui “moodsat” liikumisvahendit “bussidele” kui mitte-moodsatele. On piirkondi, kus tramm sobib suurepäraselt, aga on piirkondi, kus ilmselt bussiühendused on parem lahendus, võimaldab suuremat paindlikkust. Seega lihtsalt lubada kõikjale trammi on natuke naljakas, eesmärk peaks ikkagi olema võimalikult hea ühistranspordiühendus," rõhutas Kaljulaid.

Kesklinna ja südalinna parkimistsoonide ühendamise lubadus kõlab Kaljulaiu hinnangul parkimise hinnatõusuna kesklinna tsoonis ning ta loodab, et kesklinna elanikud panevad seda tähele.

Kaljulaid ütles, et "Tallinna masterplaan 2030” mõttest kajab vastu Yoko Alenderi unistus plaanist, mis kajastaks kõike ja näeks ette kõik asjad, kuid tema sellesse ei usu.

"Telliskivi Loomelinnaku arendajad näiteks vastupidi arendavad loomelinnakut just tükikaupa, vastavalt sellele, kuidas on vaja. Näeme seda, kuidas tohutuid detailplaneeringuid menetletakse aastaid ja aastaid ja selleks ajaks kui nad on vastu võetud, on kõik muutunud, ümbrus, põhimõtted, linn ja inimesed," tõi ta näiteks.

Viimane kriitiline tähelepanek Kaljulaiult Reformierakonna aadressil on lubadus jätkata iga-aastast pensionäride toetamist. "Esiteks on see küüniline, sest oma ajal nimetasid nad seda pensionäride häälte ostmiseks. Nüüd, et saada vanainimeste hääli, lubatakse, et toetus jäetakse alles."

"Tegelikkuses aga sellest ei piisa. Elu on vahepeal läinud palju kallimaks. Eakatele makstavat toetust tuleb kindlasti tõsta. Keskerakond on öelnud, et riigi 100 juubeliks tõstetakse toetust 100 euroni. Jällegi, see on konkreetne number. Ainult jätkamisest ei piisa," hindas ta.

Reformierakonna lubadust paigaldada eakatele pinke peab Kaljulaid positiivseks. "Seda tuleb kindasti teha ja siin on just Reformierakond olnud konkreetsem, lubades 500 pinki. 500 pinki Tallinnas on muidugi vähe, kuid see selleks, põhimõte loeb."

"Üldiselt, parafraseerides Reformierakonna esindajate avaldusi EKRE kohta - kui Reformierakond loobuks plaanist venekeelsed lapsed valimisedu nimel hea hariduseta jätta, siis võiks nendega koostöö tegemist täitsa kaaluda," lõpetas Kaljulaid positiivsel noodil.

ERR.ee lasi konkurentidel Reformierakonnal ja Keskerakonnal kommenteerida üksteise valimisprogramme Tallinnas. Reformierakonna nimel analüüsis Keskerakonna programmi Kristen Michal, mida saab lugeda siit.