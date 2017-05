Eurosaadik kutsub Eestit vastu seisma Kataloonia iseseisvuspüüdlustele

"Iseseisvusmeelsete plaanid pole ainult rünnakuks Hispaania õigussüsteemi vastu vaid samuti väljakutse Euroopa Liidu kui terviku jaoks," ütles Euroopa Parlamendi suurimat, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni Tallinnas esindanud aseesimees Estebán Gonzalez Pons Kataloonia uudisteagentuuri CNA teatel. Tema sõnul oleks oluline, et eesistujariik selgitaks, et kui Kataloonias lahkub ühepoolselt Hispaania koosseisust, siis tähendab see ka tema automaatset väljaviskamist Euroopa Liidust.

Hispaania Rahvapartei, mille liige Gonzalez Pons on, teatas oma pressiavalduses, et saadik kutsus Eesti valitsust näitama üles "kindlameelsust" separatistide plaanide suhtes.

"Euroopa Liidu institutsioonide positsioon on olnud alati selge ja selle kohaselt territoorium, mis eraldub liikmesriigist eemaldatakse automaatselt Euroopa Liidust," ütles Gonzalez Pons. Tema sõnul ei saaks iseseisev Kataloonia jääda Euroopa Liitu ning iseseisvuslaste plaanid näevad ette isegi järsema lahkumineku kui Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust.

Välisministeerium: Eesti ei pea kohaseks sekkuda teiste riikide siseasjadesse

Eesti välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et kõnealune küsimus ei puutu kuidagi Eesti lähenevat eesistumisse Euroopa Liidus. "Hispaania on demokraatlik õigusriik, mistõttu pole kahtlust, et kõik riigi sisepoliitilised vaidlused leiavad demokraatliku lahenduse. Eesti ei pea kohaseks ega õigeks sekkuda teiste liikmesriikide siseasjadesse," ütles Mariann Sudkov kolmapäeval BNS-ile.

Eelmisel nädalal külastas Kataloonia juhtkonda riigikogu liikmete delegatsioon ja Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand. Riigikogust käisid Barcelonas Eesti Kataloonia sõprusrühma esimees Artur Talvik, Liisa Oviit, Helmut Hallemaa, Mart Helme, Tiina Kangro, Andres Ammas ning kunagine riigikogu liige, sotsiaaldemokraat Ülo Laanoja. Eesti poliitikute delegatsioon kohtus ka Kataloonia presidendi Carles Puigdemontiga, teatas CNA.