Soome politsei uurib topeltkodakondsusega inimeste tõrjumist kaitseväes

Tegemist on jätkuga käesoleva aasta kevadel alguse saanud uudistele, mille kohaselt on Soome kaitsevägi rakendanud mitteametlikke meetmeid, et korraga Soome ja Venemaa kodakondsust omavate inimeste ajateenistust ja töötamist kaitseväes teataval määral piirata, vahendas Yle.

Kuigi meedias on räägitud mitmetest väidetavatest juhtumitest, on politsei alustanud menetlust kahel juhul, mis mõlemad puudutavad Soome-Vene topeltkodakondsusega inimese kandideerimist kaitseväega seotud töökohale. Ühel juhul oli topeltkodakondsusega inimene kandideerinud tööle Vekaranjärvi garnisoni sööklat haldavasse alltöövõtufirmasse, teine juhtum on aga seotud töösuhtega, kus topeltkodakondsusega inimesel oleks tekkinud juurdepääs ühte kaitseväe teabesüsteemi. Mõlemal juhul olevat töösuhe ära jäänud pärast seda, kui tuli välja see, et inimesel on ka Vene kodakondsus.

Uurimist juhtiv Jari Nieminen keskkriminaalpolitseist ei soovinud juurdlusi veel detailsemalt kommenteerida, sest eeluurimine on alles pooleli. Niemineni sõnul loodab keskkriminaalpolitsei eeluurimisega valmis saada suve jooksul.

Teema sai alguse Yle artiklist Soome kaitseväe kohta

Yle kirjutas jaanuari lõpus, et Soome kaitsevägi ei ole juba "mõnda aega" võtnud tööle Soome-Vene topeltkodakondsusega inimesi või on muutnud nende tööülesandeid. Yle andmeil hakati piirama ka Soome-Vene topeltkodakondsusega ajateenijate ülesandeid. Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutas aga hiljem, et sarnast poliitikat on rakendatud ka välisministeeriumi personalipoliitikas.

Soome kaitsepolitsei (Supo) kommenteeris skandaale aga meeldetuletusega, et nemad oli topeltkodakondsuse seadustamisele vastu juba siis, kui 2003. aastal jõustunud seadus alles eelnõuna arutusel oli.