TS Laevad ei ole ametlikku ettepanekut kesköise reisi kaotamiseks teinud

Majandusministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi ütles ERRile, et ametlikku ettepanekut ei ole vedaja TS Laevad OÜ ministeeriumile kesköise reisi aja ja graafiku muutmiseks esitanud.

Ta märkis, et graafikumuudatuste tegemiseks peab selle esmalt heaks kiitma maavalitsus, kes aitab koordineerida suhtlust kohaliku kogukonna ja ettevõtjate vahel.

"Teadaolevalt on TS Laevad OÜ seda diskussiooni maavalitsusega alles pidamas, mistõttu hetkel on ennatlik seisukohta võtta. Kesköise reisi aja muutmisel tuleb kindlasti arvestada nõudluse ja tegeliku vajadusega reisi toimumiseks, mida reaalne antud kellaajaga seotud reisi täitumus ka tõlgendada aitab," nentis ta.

Ka Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ütles, et praegu käib alles arutelu sügisese ehk madalhooaja graafiku üle.

"Midagi ei ole otsustatud ja läbirääkimised käivad. Me läbirääkimiste käiku, igat sammu ei kommenteeri. See ei ole ju ühepoolne otsus, seal taga on nii riigi tellimus kui kooskõlastused maavalitsustega. Ühepoolselt nagunii ettevõte ei saa midagi teha ja ei tee," sõnas ta.

Arro lisas, et aega on veel mitu kuud ja suvises graafikus ei muutu midagi, see on Virtsu-Kuivastu liinil kuni 27. augustini paigas.

Küsimusele, kas ta võib kinnitada, et südaöise reisi ärajäämine on arutlusel olnud, vastas Arro, et ta ei saa seda teha.

"Erinevad kellaajad on arutlusel olnud, kuhu seda muuta. Seal on küsitud ettevõtjate arvamust - eks see jutt on ilmselt sellest [laiali] läinud, et on ettevõtjate arvamust küsitud teatud teemade kohta, sealhulgas selle kesköise reisi kohta, aga midagi veel otsustatud ei ole," sõnas Tallinna Sadama esindaja.

Lepingu järgi peab graafik olema paigas kaks nädalat enne hooaja algust, kuid Arro ütles, et ettevõte soovib selle varem paika saada. See oleneb aga lisaks neile veel ka teistest osapooltest, kelleks on riik majandusministeeriumi näol, maavalitsus, ettevõtjad ja bussifirmad.

TS Laevade juhatuse esimees Kaido Padar kinnitas kolmapäeva pärastlõunal Postimehele, et tema teada kesköist väljumist liinilt ei võeta, ehkki sügisest startiva graafiku osas kaalutakse paljusid ideid.

"Praegu ei oleks aus hakata neid erinevaid versioone lahkama. Aga kui rääkida kesköisest praamist, siis ütleme nii – seda ei ole plaanis ära võtta," lausus Padar.