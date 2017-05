Oettinger vihjas, et EL-i fondid on kavas suurema kontrolli alla võtta

Oettinger selgitas, et ta on praegu kaalumas, kas ja kuidas lisada toetusfonde puudutavaid tingimusi EL-i 2021-2027. aastate eelarvesse, mille eelnõu peaks ta esitama käesoleval või järgmisel aastal, vahendas EUobserver.

Volinik märkis, et liikmesriike ühendavas Euroopa Liidu Nõukogus pole "kaugeltki kõik ühiselt veendunud kõikide ühtsusfondide raames finantseeritud programmide majanduslikus mõttekuses".

"Paljud projektid on väga mõistlikud ja neil on selge lisaväärtus, kuid teised on nagu kulupõleng," nentis ta lisas, et selle üle, kuidas liikmesriigid ja regioonid EL-i fonde kasutavad, tuleb kehtestada suurem kontroll.

Üheks variandiks on Oettingeri sõnul see, kui kehtestataks iga liikmesriigi jaoks kohandatud spetsiaalsed soovitused, kuidas oma majandust parandada. Seega näiteks, kui soovituste kohaselt on liikmesriigis väga halb digitaalne infrastruktuur, siis saaks taotleda just nendest fondidest, mis on selle valdkonna arendamiseks mõeldud.

Eeldatavat kriitikat ennetas sõnas volinik, et sellised soovitused oleksid demokraatlikud, sest need avaldatakse Euroopa Komisjoni poolt, kuid kiidetakse heaks kõigi liikmesriikide poolt Euroopa Liidu Nõukogu raames.

Teema on osaliselt jätkuks mitmete liikmesriikide ja eurosaadikute üleskutsetele, mille kohaselt tuleks fondide raha kasutamine suurema kontrolli alla võtta, eriti nende liikmesriikide puhul, kes pole üles näidanud "solidaarsust" või rikuvad Euroopa Liidu õigust.