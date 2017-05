Allikad: Trump viib USA Pariisi kliimaleppest välja

Trump keeldus laupäeval G7 tippkohtumisel Itaalias kinnitamast riigi toetust kliimaleppele. Ta ütles, et langetab otsuse USA-sse naastes, vahendasid BBC ja Reuters.

Trump on varem nimetanud kliimamuutusi pettuseks ning on väidetavalt kinnitanud, et see on endiselt tema seisukoht.

Nii Axios kui ka Fox News on teatanud, viidates anonüümsetele allikatele, et Trump kavatseb Pariisi leppest lahkuda. Axios märkis, et leppest välja astumise detailide kallal töötatakse. Kaalumisel on kaks valikud: ametlik väljaastumine, mis võib aega võtta kolm aastat, või lahkumine ÜRO leppest, millel Pariisi kliimalepe tugineb. Viimane on kiirem variant, kuid äärmuslikum.

Axios teatas, et kliimaleppest väljaastumise otsust mõjutas 22 vabariiklasest senaatori kiri, mis kutsus üles leppest lahkuma.

Kui USA Pariisi kliimaleppest välja astub, on ta Süüria ja Nicaragua kõrval maailmas ainus riik, kes selles leppes ei osale.

USA lahkumisel võib olla kliimaleppele suur mõju, kuna see tugineb suures osas suurte saastajate tegevusele kasvuhoonegaaside vähendamisel. Teadlased süüdistavad kasvuhoonegaaside emissiooni mereveetaseme tõusus, põudades ja aina sagedasemates suurtes tormides.

Ligi 200 riiki leppisid kliimaleppes kokku Pariisis 2015. aastal. Selle eesmärk on piirata globaalset soojenemist, vähendades fossiilsete kütuste põletamisest tekkiva süsihappegaasi ja muu saaste emissiooni.

Leppe kohaselt lubas USA vähendada emissiooni võrreldes 2005. aasta tasemega 2025. aastaks 26 protsendipunkti 28 protsendini.

USA on Hiina järel maailmas suuruselt teine saastaja.

Kliimaleppe toetajad kardavad, et USA lahkumine viib selleni, et ka teised riigid vähendavad oma lubadusi või astuvad sellest samuti välja.

Kanada, Euroopa Liit ja Hiina on kinnitanud, et jäävad oma lubaduste juurde isegi siis, kui USA leppest lahkub. Reutersile on allikad kinnitanud, et ka India on lubanud leppe juurde kindlaks jääda.

Trump lubas juba oma kampaaniaperioodil, et tühistab Pariisi leppes osaluse saja esimese ametisoldud päeva jooksul.