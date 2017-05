Viljandi linnapea Kiviberg kaalub valimistel osalemisest loobumist

Kiviberg, kes oli varem olnud üks nendest Isamaa ja Res Publica (IRL) liikmetest, kes toetas Seedri varasemat otsust valimisliidus kandideerida, ütles ERR-ile, et tema kandideerimist mõjutavad rohkem eraelulised aspektid, aga natuke ka Vabaerakonnale antud lubadusest taganemine.

"Tal on nüüd teatav mõju, aga mitte määrav mõju. Ma pean ka nüüd avalikult ütlema Viljandi vabaerakondlaste ees vabanduse, sest nendele sai sõna antud ja nüüd tuleb sellest taganeda," sõnas Kiviberg. Ta lubas enda otsuse anda esimeseks juuliks.

"Aga arvestades seda, et meie oma kohalik mees osutus valituks erakonna esimehe kohale, ja me ju usume temasse, ja me tahame omaltpoolt aidata kaasa tema visioonide ja plaanide elluviimisesse, siis oli see tegelikult ainuõige valik," kaitses Kiviberg siiski valimisliidust loobumist.

Vastasel korral jätaks IRL Kivibergi sõnul avalikkuses mulje, et nad häbeneksid erakonda.

Ka Kiviberg nentis, et Vabaerakonna liikmetele anti võimalus IRL-i valimisnimekirjas kandideerida, aga miks nad seda teinud pole, seda Kiviberg enda sõnul ei tea.

IRLi Viljandi piirkonna juht Harri Juhani Aaltonen ütles ERR-ile, et otsus Viljandis valimistel erakonna nimekirjaga välja tulla, ei tulnud Tallinnast, vaid seda otsustas piirkond ise.

"Osakonna juhatus tegi otsuse minna oma nimekirjaga. Meile anti võimalus osaleda valimisliidus, aga osakond tegi iseseisvalt selle otsuse. Et kuna usaldus IRL-i on taastunud, siis me tahame omaltpoolt ka aidata. Meie oma esimees on meie linnast. Me peame teda toetama,” rääkis Aaltonen.

Vabaerakondlased moodustasid valimisliidu "Kogukondlik Viljandi"

Vabaerakondlased moodustasid teisipäeval valimisliidu "Kogukondlik Viljandi". Valimisliidu juht Ain Ostra ütles ERR-ile, et valimisliit ei ole kindlasti Vabaerakonna valimisliit, vaid on avatud kõigile, kes soovivad kohalikel valimistel kaasa rääkida.

Valimisliidus "Kogukondlik Viljandi" on hetkel viis liiget, kellest kolm kavatsevad ka valimistel kaasa lüüa.

Need on viljandlasest ettevõtja Indrek Palu, piirkonna juhatuse liige Hanno Kirschfeldt, kes on mõlemad Vabaerakonna liikmed, ja viljandlane Kristiina Oja. Ostra lausus, et läbirääkimised käivad ning liikmeid püütakse ikka juurde saada.

Liikmete vähesuse põhjuseks on Ostra sõnul IRL. "Kuna tuli otsus, et IRL tuleb oma nimekirjaga, siis me leidsime, et on vaja võimalikult kiiresti välja öelda see, et me teeme oma valimisliidu ja kaasame neid inimesi, kes mingil põhjusel erakonna nimekirjas olla ei taha," rääkis Ostra.

Kuigi IRL-i valimisliidust väljaastumine tuli Ostrale ootamatult ja see oli Vabaerakonnale tagasilöögiks, siis praegu arvab ta enda sõnul, et valmisliidu liikmete seisukohalt oli see isegi hea.

"See annab meie inimestele ja nendele inimestele, kes meiega kaasa tulevad, paremad võimalused oma mõtteid väljendada. IRL-iga tehtav liit oleks meid ehk liiga sellistesse raamidesse surunud," selgitas Ostra.

Aasta alguses leppisid Vabaerakond ja IRL kokku, et Viljandis asutakse üles ühises valimisliidus. 13. mail IRL-i uueks esimeheks valitud Helir-Valdor Seeder otsustas, et IRL astub Viljandis siiski välja oma nimekirjaga ning valimisliitu kellegagi ei moodustada.