Kohus: Navalnõi peab oligarh Usmanovi kohta esitatud väited ümber lükkama

Usmanovi au ja väärikust solvavad andmed tuleb kohtuotsuse kohaselt Navalnõi ümber lükata 10 päeva jooksul otsuse jõustumisest, esitatud väited tuleb Navalnõi veebilehtedelt kustutada kolme kuu jooksul, vahendas Lenta.

Usmanov esitas hagi Navalnõi korruptsioonivastase võitluse fondi vastu aprillis.

Navalnõi poolt märtsis Medvedevi kohta esitatud väited said palju vastukaja ning need tõid Venemaal kaasa viimaste aastate kõige ulatuslikumad meeleavaldused. Presidendikampaanias osaleda sooviv Navalnõi on kutsunud venemaalasi üles ka uuteks meeleavaldusteks, mis on kavas korraldada 12. juunil.

Kirovi oblastikohus jättis aga mai alguses jõusse süüdimõistva otsuse, mille esimese astme kohus langetas veebruari alguses opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi suhtes.

Kirovi linna Lenini rajooni kohus mõistis Vene opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi ja ettevõtja Pjotr Ofitserovi 8. veebruaril süüdi puiduettevõtte Kirovles varade riisumist puudutavas kriminaalasjas. Navalnõid karistati viieaastase tingimisi vabadusekaotusega ning sisuliselt tähendab see tõenäoliselt seda, et Navalnõi ei saa enam presidendivalimistel osaleda.

Navalnõi ise hoiatas juba varem, et kohus sellise otsuse langetab ning et see on osa Vene võimude kavast takistada tema kandideerimist presidendivalimistel 2018. aasta märtsis. Tema advokaat Olga Mihhailova nentis siis, et presidendi valimise seaduse kohaselt ei saa Navalnõi äsjase kohtuotsuse tõttu valimistel kandideerida. Samas on opositsiooniliider kinnitanud, et jätkab nii poliitilist tegevust kui ka riigipeaks pürgimist kohtuotsusest sõltumata.

Navalnõi valimistaabi juht Leonid Volkov omakorda kinnitas, et kandidaadil on kavas oma kampaaniat jätkata.

Venemaa valimisseaduse kohaselt ei saa raskes kuriteos süüdi mõistetud isik presidendiks kandideerida. Samas on see mõnel juhul - näiteks tingimisi karistuse puhul - vastuolus põhiseadusega, mis ütleb, et kandideerida saavad kõik, kes pole parajasti vangis.

Analüütikute sõnul ei tee lõplikku otsust mitte kohus, vaid see on Kremli otsustada, kas Navalnõil lastakse presidendiks kandideerida või mitte. Moskva linnapeaks tal 2013. aastal lubati kandideerida ning siis kogus ta umbes kolmandiku häältest.

Navalnõi kohtusaaga näitavatki ekspertide arvates seda, kuidas Kremlil on ka endal keeruline otsustada, mida problemaatilise ja mittetüüpilise opositsioonipoliitikuga peale hakata ning seetõttu lähtutaksegi teatavast keskteest - päris vangi ei panda, kuid kandideerima - vähemalt veel - ka ei lasta.