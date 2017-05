Eesti eriesindaja EL-is: õhus on tunda "Euroopa kevadet"

Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas avas omal moel Eesti eesistumise Euroopa Liidus. "Aktuaalsele kaamerale" antud lühiintervjuus ütles ta, et õhus on tunda "Euroopa kevadet".

Nimelt tuli tal täna asendada praeguse eesistuja Malta esindajat ja tutvustada Euroopa Parlamendile liikmesriikide ehk Nõukogu seisukohti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maasikas rääkis neljal teemal -kõigepealt arengukoostööst, seejärel riikide vastupanuvõime kasvatamisest, kolmandaks antisemiitluse vastasest võitlusest ja neljandaks põhiõiguste ameti eelarvest.

Kuigi Euroopa Liidul ei ole praegu parimad ajad, siis Maasika sõnul on ka palju häid uudiseid.

"On ka väga häid emotsioone. Prantsusmaa valimiste pärast, uusi ideid tuleb euroopa komisjonilt, tuleb riigijuhtidelt, tuleb Euroopa Parlamendilt. /.../ Euroopa kevadet oleks nagu õhus," ütles Maasikas.

Maasikas rääkis, et kõikidest kriisidest on võimalik õppida ja seda on Euroopa Liit ka teinud. "Majandus kasvab jälle ja see mõjub ka alati meeleolule väga hästi. Praegu on pigem selline Euroopa kevade tunne," lausus ta.