Zahharova tahtis ajakirjanikku geide õiguste teemal Tšetšeeniasse saata

Soome Yleisradio korrespondent küsis Vene välisministeeriumi rutiinsel pressibriifingul, kuidas seksuaalvähemuste tagakiusamine Tšetšeenias võib mõjutada Venemaa suhteid Euroopa Liiduga, arvestades, et nii Angela Merkel kui ka Emmanuel Macron puudutasid seda teemat oma läbirääkimistel Vladimir Putiniga, vahendas "Aktuaalne kaamera". Proua Zahharova vastus oli üsna emotsionaalne.

Maria Zahharova: Miks te politiseerite seda teemat? Miks te tulete välisministeeriumi ja hakkate rääkima oma lemmikteemal? Ma saan aru, et see on teie lemmikteema, aga ütlen veel kord - on Tšetšeenia, minge sinna ja kirjutage hea artikkel.

Soome Yleisradio korrespondent Moskvas Erkka Mikkonen: Kas sain teist õigesti aru, et teema on nii valulik, et te ei taha seda kommenteerida?

Maria Zahharova: Valulik? Te ju ütlesite, et see on teie lemmikteema?

Soome Yleisradio korrespondent Moskvas Erkka Mikkonen: Ma räägin, et te ei taha kommenteerida seda.

Maria Zahharova: Ma ei taha kommenteerida? Ma soovitan teil minna Tšetšeeniasse ja kirjutage hea materjal. Ei mingit nalja - kohe hakkame teiega tegelema, et teid sinna saata.