Sajad eestlased ehitavad Soomes ristluslaevu

Tippkoormuse ajal võib mõnel päeval ühe Mein Schiffi kallal korraga ametis olla kuni 500 eestlast, kirjutab Eesti Päevaleht.

Meyer Turku laevatehase kuivdokis valmivad ristluslaeva Mein Schiff 1 kere sektsioonid, kaks kuud tagasi läks tehasest välja Mein Schiff 6, oma järge ootab jooniste järgus olev Mein Schiff 2.

Mein Schiff on Saksa ristlusfirma TUI Cruises laevade ühine nimi, erineb üksnes number ning kolmandast Mein Schiffist alates on nende tootmine Turu tehase töö.

Meyer Turku varustusjuhi Ville Laaksoneni sõnul teevad laeva sisustuse ja seadmetega varustamise puhul 80 protsenti tööst alltöövõtjad - need on küll peamiselt Soomes registreeritud ettevõtted, aga pooled töötajad on välismaalt ning ka alltöövõtuna tehtav tootmine on paljudel firmadel välismaal, kusjuures just Eestis.

Alltöövõtufirmade välismaalastest töötajatest on ülekaalukalt suurim rühm pärit Eestist.