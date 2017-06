Trump teatas Pariisi kliimaleppest taandumisest

"Selleks, et täita minu püha kohustust kaitsta Ameerikat ja selle kodanikke, lahkub USA Pariisi kliimaleppest, kuid alustab läbirääkimisi, et liituda taas kas Pariisi leppega või täiesti uue leppega tingimustel, mis on USA-le, selle ettevõtetele, töötajatele, inimestele, maksumaksjatele õiglased," rääkis Trump Valge Maja Roosiaias tehtud pöördumises.

"Niisiis, me astume välja. Kuid me alustame läbirääkimisi ja vaatame, kas saame leppe, mis on õiglane. Kui saame, siis see on suurepärane. Kui ei saa, siis ka see sobib," lisas ta aplausi saatel.

Trump ütles, et Pariisi kliimalepe on näide sellest, kuidas Washington on liitunud kokkuleppega, mis seab USA ebasoodsasse olukorda võrreldes teiste ettevõtetega, mis saavad sellest kasu.

"See lepe mitte ainult ei sea meie kodanikele karme majanduspiiranguid, vaid see ei vasta ka meie ideaalidele. Inimesena, kes sügavalt hoolib keskkonnast - ma tõesti hoolin -, ei saa ma südametunnistuse järgi toetada lepet, mis karistab USA-d ja seda see teeb," rääkis president.

"Tänasest alates peatavad Ühendriigid mittesiduva Pariisi leppe täitmise ning drakoonilise rahalise ja majandusliku koorma kandmise, mille see kokkulepe meie riigile kaasa toob," teatas Trump pöördumises.

Trump kordas juba varemöeldut, et Pariisi kliimalepe on USA suhtes väga ebaõiglane. "Pariisi lepe on USA suhtes väga ebaõiglane, kõige kõrgemal tasemel," märkis ta.

President kiitis kõnes uusi kivisöekaevandusi. "Kaevandused hakkavad avanema," ütles ta ja kinnitas, et uued kivisöekaevandused on kavas avada Lääne-Virginias ja Pennsylvanias.

Trumpi sõnul saavad Pariisi kliimaleppest kasu Hiina ja India. "See lepe tähendab massiivset USA jõukuse ümberjaotamist teistele riikidele," selgitas ta.

Ta ütles, et "teised riigid rõõmustasid, kui USA allkirjastas Pariisi leppe, sest see pani USA ebasoodsasse olukorda".

"Nad läksid pööraseks. Nad oli nii õnnelikud. Me ei taha, et teised riigid meie üle naeravad," lisas ta.

Trump märkis, et tema administratsiooni all on USA endiselt puhtaim ja keskkonnasõbralikem riik maailmas.

Trumpi sõnul on ÜRO Rohelise Kliima Fond pettus selleks, et võtta USA-lt raha ära. "Et me maksaksime miljardeid ja miljardeid ja miljardeid dollareid," ütles ta sarkastiliselt.

Presidendi sõnul on tema tähtsaim kohustus kaitsta USA põhiseadust. "Pariisi leppe raamistik on vaid alguspunkt - nii halb kui see ka pole -, mitte lõpp-punkt. Sellest leppest väljumine kaitseb USA-d tulevaste sissetungide eest meie suveräänsusesse," lisas ta.

Trump sõnas lõpetuseks, et presidendina on tal vaid üks kohustus ja see on kohustus ameeriklaste ees.

"Pariisi lepe õõnestab meie majandust, halvab meie töölisi, nõrgestab meie suveräänsust, tähendab vastuvõetamatut õiguslikku riski ja paneb meid alaliselt ebasoodsasse olukorda võrreldes teiste riikidega. On aeg Pariisi leppest väljuda ja jõuda uue leppeni, mis kaitseb keskkonda, meie kodanikke ja meie riiki," lõpetas ta aplausi saatel.

"We're getting out" - President Donald Trump announces US is withdrawing from the Paris climate agreement https://t.co/9QZGX8vYZP pic.twitter.com/ayU7Y0vKsz — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 1, 2017

As the Mayor of Pittsburgh, I can assure you that we will follow the guidelines of the Paris Agreement for our people, our economy & future. https://t.co/3znXGTcd8C — bill peduto (@billpeduto) June 1, 2017

Climate change requires a global approach. I'm disappointed in the President's decision to withdraw from the Paris Agreement #mepolitics — Sen. Susan Collins (@SenatorCollins) June 1, 2017

With or without the support of Trump and the fossil fuel industry we must transition rapidly away from fossil fuels to renewable energy. — Bernie Sanders (@BernieSanders) June 1, 2017

Affirmation of the #ParisAgreement is not only about the climate: It is also about America remaining the global leader. — Mitt Romney (@MittRomney) May 31, 2017

Tonight, at 10:00, #Paris’ city Hall will be illuminated with green to affirm our will to implement the #ParisAgreement. #Climate #Trump — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 1, 2017

I support President Trump’s desire to re-enter the Paris Accord after the agreement becomes a better deal for America and business. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 1, 2017

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2017

Ühendriikide ajakirjandus teatas kolmapäeval riigi lahkumisest Pariisi kliimaleppest vaid kaks aastat pärast selle allkirjastamist.

Uudistekanalitele Axios ja CNN teatasid sellest kaks anonüümsust palunud allikat. Nad ütlesid, et lahkulöömise üksikasju kaalub töörühm, kuhu kuulub ka USA keskkonnakaitseagentuuri (EPA) juht Scott Pruitt.

Allikate sõnul kaalub rühm, kas Ühendriigid peaksid lahkuma leppest ametliku kolm aastat kestva protsessi kaudu või taanduma ÜRO kliimamuutuste leppest, mis oleks kiirem ja äärmuslikum viis.

USA süsihappegaasi emissioon on Hiina järel maailma suuruselt teine. Eelmise presidendi Barack Obama allkirjastatud Pariisi lepe kohustab Ühendriike kärpima kasvuhoonegaaside emissiooni 2025. aastaks 2005. aastaga võrreldes 26-28 protsenti.

USA taganemine 196 osalisega leppest, mis allkirjastati Pariisis 18 kuud tagasi, on tohutu löök üleilmsetele jõupingutustele võitluses kliimamuutustega.

Uurijate sõnul kiirendab Ühendriikide kõrvalejäämine kliimamuutusi, kuid ei lammuta lepet.

Praegu on ainsad Pariisi kliimaleppega mitteühinenud ÜRO riigid Nicaragua ja Süüria.

Obama: USA lükkab tuleviku kõrvale

Trumpi eelkäija Barack Obama ütles avaldatud pressiteates, et need riigid, mis jäävad Pariisi kliimaleppesse, on riigid, mis saavad kasu loodud töökohtadest ja tööstustest.

"Ma usun, et Ameerika Ühendriigid peaksid olema selles eesotsas. Kuid isegi Ameerika juhtimise puudumisel, isegi kui see administratsioon liitub väikese rühma riikidega, kes heidavad tuleviu kõrvale, ma olen kindel, et meie osariigid, linnad ja ettevõtted võtavad ennast kokku ja teevad isegi rohkem, et näidata eeskuju ja aidata kaitsta seda ainsat planeeti, mis meil on, tulevaste põlvkondade jaoks," teatas Obama.

Juncker nimetas Trumpi otsust valeks

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kritiseeris neljapäeva õhtul Trumpi otsust lahkuda Pariisi kliimaleppest, nimetades seda valeks.

Saksa kantsleri Angela Merkeli valitsuse seitse sotsiaaldemokraadist ministrit teatasid avalduses, et Ühendriigid "kahjustavad ennast, meid eurooplasi ja kogu maailma rahvast".

Kanada on Trumpi otsuses pettunud

Kanada keskkonnaminister Catherine McKenna sõnul on riik väga pettunud Trumpi otsuses.

Ta lisas, et Kanada jätkab võitlust kliimasoojenemise vastu. "Kanada on sügvalt pettunud USA seisukohas. Pariisi lepe on hea Kanadalae ja kogu maailmale. ükski riik ei saa peatada tegevust kliimamuutuste vastu," sõnas McKenna ajakirjanikele.

Briti valitsus on pettunud USA kavatsuses kliimaleppest lahkuda

Briti siseminister Amber Rudd teatas neljapäeva päeval, et Suurbritannia valitsus on pettunud USA kavas taganeda Pariisi kliimaleppest. Rudd lubas mõjutada Washingtoni õiget sammu astuma.

"See valmistab pettumust," lausus Rudd, reageerides teadetele, et Ühendriikide president Donald Trump avalikustab otsuse ajaloolisest leppest lahkuda.

"Kuid ma loodan, et me saame kasutada oma suhteid president Trumpiga ja tihedaid sidemeid Ühendriikidega, et püüda mõjutada neid kõigest hoolimata õiget sammu astuma," märkis Rudd.

Rudd tegi oma avalduse teledebatis 8. juuni üldvalimiste eel.

Pariisi leppe ajal oli Rudd Briti energia- ja kliimamuutuste minister.

Suurbritannia kutsus USA-d kliimavõitluse etteotsa

Briti välisminister Boris Johnson ütles neljapäeval, et Suurbritannia jätkab USA survestamist, et Washington suhtuks tõsiselt kliimamuutustesse.

"Jätkan USA survestamist kõikidel tasemetel, et nad suhtuks edaspidigi väga tõsiselt kliimamuutuste küsimusse ja oleksid eeskujuks ja juhiks selles küsimuses, nagu nad on seda olnud varem," ütles Johnson teleusutluses.

"Jätkame USA üleskutsumist etendama juhtrolli süsihappegaasiheidete vähendamisel," lisas minister, kelle sõnutsi on üksikud USA osariigid teinud selles osas suuri samme.

"Ka teised riigid peavad saavutama edu. Peame lahendama selle küsimuse üleilmselt," sõnas ta.

Merkel: Pariisi kliimalepe on keskse tähtsusega lepe

Pariisi kliimalepe on keskse tähtsusega, ütles Saksa kantsler Angela Merkel tunde enne seda, kui Trump teatab, kas USA peab leppest kinni või mitte.

"Ootame seda otsust," lausus Merkel neljapäeval. Kantsler rõhutas, et Euroopa suurima majandusega riik Saksamaa kavatseb 2015. aastal sõlmitud leppes võetud kohustustest kinni pidada. Leppe kiitsid tol hetkel heaks 196 riiki.

"Pean seda keskse tähtsusega leppeks ja mul on hea meel, et teistel riikidel on sama seisukoht," lisas Merkel.

Hiina peaminister Li Keqiang ja India peaminister Narendra Modi on kinnitanud, et nii Hiina kui ka India kavatsevad leppest kinni pidada.

Tusk palus Trumpil Pariisi kliimaleppest mitte taganeda

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk pöördus neljapäeval isiklikult USA presidendi Donald Trumpi poole palvega mitte taganeda Pariisi kliimaleppest.

Reedeseks Euroopa Liidu-Hiina tippkohtumiseks valmistuv Tusk palus Twitteris Trumpi: "Palun ärge muutke (poliitilist) kliimat halvemaks."

.@realDonaldTrump please don't change the (political) climate for the worse. — Donald Tusk (@eucopresident) June 1, 2017

Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kohtuvad reedel Hiina peaministri Li Keqiangiga, kes lubas neljapäeval Saksa kantsleri Angela Merkeliga kohtudes, et Hiina jääb Pariisi leppele kindlaks. Seda kinnitas neljapäeval ka Hiina välisministeerium.

EL ja Hiina kuulutavad reedeseks kohtumiseks koostatud ühisavalduses, et kavatsevad USA otsusest sõltumata jätkata kliimaleppe kõigi aspektide täitmist.

USA on Hiina järel suuruselt teine süsinikuheitme õhkupaiskaja.