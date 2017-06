Maksupaketi arutelus jäi lahendus taas leidmata

Seeder rääkis ERRi raadiouudistele, et kuna kolmapäeval kokkuleppeni ei jõutud, tuleb nüüd jätkata. Samas liiguti tema sõnul mõnevõrra edasi ja palju pole enam jäänud. Põhiküsimuseks on arutelu katteallikate üle, mis oleksid kõigile osapooltele vastuvõetavad.

Küsimusele, millistes punktides edasi liiguti, vastas IRLi juht, et eks ikka katteallikate osas.

"Ega meil muud arutelu seal enam ei ole. Kui me leiame sobivad katteallikad ärajäävate maksuseaduste katteks, siis on ka kõik lahendatud. Ja midagi uut me laua peale ei tõstnud," kinnitas ta.

Seedri sõnul näeb ta katteallikatena jätkuvalt paremat maksude kokku kogumist või kulutuste kokkuhoidu.

"Ega muid imelisi lahendusi ei teki, uusi makse me kehtestama ei hakka ärajäetavate asemele. Ja see ongi see arutelu sisu," nentis ta.

Rääkides vajalikust kokkuhoiusummast, ütles Seeder, et kokku on seda umbes 50 miljonit eurot aastas ehk 200 miljonit eurot nelja-aastase riigieelarvestrateegia perioodi peale.

"Aga praegu otsime lahendust, räägime suurusjärgust paarkümmend miljonit eurot," lisas ta.

Selle kohta, kas midagi on juba ka kokku lepitud, ütles Seeder, et kuni kõike pole kokku lepitud, ei saa midagi kokkulepituks pidada.

"Põhiline arutelu, ja siin mul midagi juurde lisada hetkel ei ole, ongi katteallikate küsimus. SIin on erinevaid võimalusi, aga eks eri osapooltel on erinevad arusaamad ja soovid, see kompromiss on lõplikult raske tulema, aga küllap ta siiski tuleb lähiajal," usub IRLi esimees.