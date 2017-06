Estonia kaevanduse mäepäästesalk on juba 70 aastat aidanud ohte ennetada

Kuigi mäepäästesalga loomisel 70 aastat tagasi kuulus sinna ka naisi, on praegu see töö vaid meeste pärusmaa ja põhitööna on selles ametis 28 meest.

"Inimest sellele tööle leida pole keeruline, kuid kas ta sulab kollektiivi ja hakkab tööle, see on omaette küsimus. Kogemuse põhjal võib öelda, et päästjaks saadakse tõeliselt pärast esimest suuremat avariid. Kui pärast seda jääb inimene tööle, siis on ta päästja. Kui ta lahkub, siis lahkub," rääkis mäepäästesalga komandör Andrei Pozdnjakov.

Eesti Energia digitaliseerumine on muutnud ka mäepäästjate elu kergemaks ja juuni teises pooles Estonia kaevanduses tööle hakkav allmaa mobiilside parandab töötingimusi veelgi.

"Mis on õnnetuste puhul kõige kriitilisem - see on ajafaktor. See tähendab seda, et mida kiiremini info kuskilt õnnetuskohalt päästjateni jõuab, seda kiiremini on need mehed seal ka kohal. Mobiilside kasutusele võtmine annab nendele meestele vajaduse korral rutemini sündmuskohale jõuda," ütles Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Ahti Puur.

Lisaks inimeste päästmisele on mäepäästjate põhiülesandeks kaevanduses ja karjääris ohuolukordi ennetada.