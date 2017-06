IRL ja EKRE ei toeta Pakosta ettepanekut muuta perekonnaseadust

IRL-i riigikogu fraktsiooni esimees Priit Sibul ütles ERR-ile, et IRL ettepanekut ei toeta. "IRL-i erakonna ja fraktsiooni seisukoht on, et seda kindlasti sellisel kujul toetada ei saa. Meie seisukohad selle arusaamisega kindlasti ei ühti," ütles Sibul.

IRL-i juht Helir-Valdor Seeder kinnitas samuti seda seisukohta. Seeder sõnas, et seaduse kohaselt on abielu mehe ja naise vaheline liit ning nii peaks see jääma ka tulevikus. "Me ei pea vajalikuks muuta abielu institutsiooni," ütles Seeder BNS-ile.

Helme: Pakosta ettepanek on rünnak normaalsuse vastu

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme nimetas Pakosta ettepanekut rünnakuks normaalsuse vastu.

"Kultuurimarksistid on alustanud uut pealetungi. Tegelikult see perekonnaseadus on neil risti jalus ees. /.../ Tegemist on rünnakuga normaalsuse vastu," lausus Helme.

Helme viitas, et ettepanek on seotud eelmisel nädalal toimunud meeleavaldusega Tallinna ringkonnakohtu ees.

"Jõudu tööle. Kui nad proovivad seda tüli Eestis uuesti üles võtta, siis nad panevad ennast uuesti selgelt Eesti rahva valdava enamuse arvamusega vastuollu ja normaalusega vastuollu," ütles Helme.

Samuti leiab Helme, et võrdõigusvoliniku ametikoht on ideoloogilise diktatuuri ametikoht ja see tuleks kaotada.

Soolise võrdõiguslikkuse volinik Liisa-Ly Pakosta teatas neljapäeval, et ta loobub riigikogu liikme mandaadist ning jätkab tööd Eesti riigiametnikuna. Avalduses tegi Pakosta ühtlasi rea ettepanekuid , milliste teemadega peaks riigikogu tema hinnangul tegelema.

Muu hulgas tegi Pakosta ettepaneku muuta perekonnaseaduse esimest paragrahv nii, et omavahel saavad abielu registreerida kaks inimest.

Liisa Pakosta oli 2015. aastani IRL-i liige ja kuulus riigikogu eelmisse koosseisu.