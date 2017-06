Ühistupank arvas Jüri Mõisa nõukogust välja

Eesti Ühistupanga üldkoosolek otsustas tagasi kutsuda panga nõukogu liikme Jüri Mõisa, kes on leidnud, et linna raha kulutamine projektile on mõttetu.

"Mina saan ilma nendeta hakkama ja ju nemad saavad ka ilma minuta hakkama. Tragöödiat see kummalegi poolele ei kujuta," kommenteeris Mõis Postimehele oma lahkumist.

Küsimuse peale, et kuidas pangas läheb, vastas ettevõtja, et kogu see asi on üks suur naljanumber. "Seda panka ei ole ega tule. Neil saab enne raha otsa lihtsalt. Kuulsin viimasel koosolekul, et nüüd tahetaks pank avada 2018. aastal. Aga mis imeloom see selline on, mis muudkui sünnib ja sünnib, aga lõpuks ei juhtu midagi," rääkis Mõis.

Ühistupanga teisipäevasel erakorralisel üldkoosolekul arutati ka seda, kuidas panga loomise protsessiga edasi liikuda. Üldkoosolek otsustas jätkata panga tegevusega ja võtta eesmärgiks esitada finantsinspektsioonile uuesti tegevusloa taotlus käesoleva aasta neljandas kvartalis.

“Finantsinspektsiooni aprillis tehtud otsus loobuda meie panga taotluse läbvaatamisest baseerus pigem tehnilistel kriteeriumitel, mitte panga äriplaani sisulisel analüüsil. Panga juhtorganid on teinud ära suure töö ja valmistanud ette tugeva äriplaani ning muud panga loomiseks vajalikud dokumendid," kommenteeris nõukogu esimees Mae Hansen.