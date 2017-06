Kreml: kliimaleppe efektiivsus väheneb, kui olulised osapooled loobuvad

"President [Vladimir] Putin allkirjastas Pariisis selle konventsiooni. Venemaa peab seda väga tähtsaks," selgitas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov Reutersi teatel.

"Samal ajal on iseenesestmõistetav, et selle konventsiooni efektiivsus ilma võtmeosalejateta tõenäoliselt väheneb," lisas ta.

Neljapäeval teatas ka Hiina, et jääb Pariisi kliimaleppele kindlaks.

Trump ütles kolmapäeva õhtul, et teeb oma otsuse Ühendriikide osaluse kohta Pariisi kliimaleppes teatavaks neljapäeval kell 22 Eesti aja järgi.

"Ma teatan oma otsusest Pariisi leppe kohta neljapäeval kell 3.00 pärast lõunat Valge Maja roosiaias. TEEME AMEERIKA TAAS SUUREKS!" kordas ta Twitteri postituses oma kampaaniaaegset loosungit.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!