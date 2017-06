Juncker ei toeta toetusfondide sidumist liikmesriikide solidaarsusega

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles neljapäeval, et ta on vastu Saksamaa ettepanekule siduda tulevikus Euroopa Liidu toetusfondide kasutamine sellega, kuivõrd suures ulatuses taotlev liikmesriik EL-i õigust täidab.

Reutersi andmetel on Saksa valitsus teinud ettepaneku külmutada EL-i toetusfondid nende liikmesriikide jaoks, kes EL-i õigusega vastuollu lähevad. Sarnasel teemal arutles käesoleval nädalal ka Euroopa Komisjoni eelarve ja personali volinik Günther Oettinger.

Kui väidetava Saksa ettepaneku teemal Junckerilt neljapäeval kommentaari küsiti, vastas ta, et tema arvamus on, et sellist sammu ei peaks astuma.

Ta lisas, et Euroopa Komisjonil on muid võimalusi, kuidas teha liikmesriikidele selgeks, et solidaarsus Euroopa Liidus ei ole ühepoolne tehing.

Juncker lisas, et hetkel on Euroopa Liidu kiireloomulisemateks ülesanneteks viia lõpule kokku lepitud ühtne kapitaliturg ning pangandusliit ning eurotsooni koostöö süvendamine peaks tulema hiljem.