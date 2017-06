Sotside ja Reformierakonna kampaaniakulud jäävad 2013. aasta tasemele

Sotside peasekretär Kristen Kanarik ütles, et nende kohalike valimiste kampaania eelarve jääb 2013. aasta kulude juurde. "Seega 500 000 eurot ja natuke peale," ütles ta.

Reformierakonna peasekretär Tõnis Kõiv ütles, et ka Reformierakonna kampaaniakulud jäävad eelmise kampaania piiresse. "Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kampaania lõplik maksumus selgub kampaania lõpuks, aga eeldatavasti on kulud eelmise korra kampaaniaga samas suurusjärgus," lausus Kõiv. Reformierakonna 2013. aasta valimiskampaaniaks kulud parteil umbes kaks miljonit eurot.

EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme aga partei eelarveplaani avaldada ei soovi. "Seda ikka aeg-ajalt küsitakse, aga me ei anna seda infot välja. Erakonnal on eelarveplaan olemas ja osad kulutused juba ka tehtud, kindlasti teeme kokkuvõtte pärast valimisi. Praegu on see nö luureinfo, mida me ei avalda," ütles Helme.

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab ütles, et ta ei oska veel kampaaniakulude kohta midagi öelda. „Eelarvet ei ole kinnitatud, oleme hakanud planeerima teatud tegevusi , aga suurusjärku ei tea veel öelda,” ütles Aab. Aab lisas ka, et veel ei ole teada, milliseid vahendaid üldse kampaaniaks kasutada saab.

IRL-i peasekretär Kert Karus rääkis, et erakonna eelarve plaanid saavad sisulisema vormi jaanipäevaks. "Täna kindlasti ei oska ma sellele küsimiusele veel vastata. Praegu on arutelu selle kampaania eelarve üle. Arutame läbi, mis saavad oolema piirid ja mis mahus me kampaaniat tegema hakkame," sõnas Karus.

Vabaerakonna pressiesindaja Epp Alatalu ütles, et Vabaerakond ei osale erakonnana kohalikel valimistel ja seega kampaaniakulusid neil plaanitud pole.