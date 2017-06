Umbusaldushääletuseks riigikogu tööaja pikendamine tekitas vaidluse

Neljapäeval lõpeb riigikogu istung kell 13, riigikogu võib seda pikendada tunni aja võrra. Vaidluse põhjustas küsimus, kas juhatus saab istungit pikendada usaldushääletust käsitleva erandi põhjal.

Riigikogu kodukorra § 64. Istungi avamine ja lõpetamine:

(1) Riigikogu istungi avab ja kuulutab lõppenuks istungi juhataja.

(2) Istungit ei lõpetata enne poolelioleva toimingu (ettekanne, sõnavõtt, küsimuse esitamine või sellele vastamine, muudatusettepaneku hääletamine, lõpphääletus või muu toiming) lõppemist.

(3) Käesoleva seaduse §-s 134 ettenähtud juhul ei lõpetata istungit enne päevakorraküsimuses otsuse tegemist.

Kodukorra kommenteeritud väljaanne:

7. Kommenteeritava paragrahvi lõikes 3 on sätestatud erand selliseks juhuks, kui toimub Vabariigi Valitsusele, peaministrile või ministrile umbusalduse avaldamise nõude arutelu (vt RKKTS § 134). Eelmainitud juhul kehtib istungi lõpetamise keeld enne otsuse tegemist umbusaldamise küsimuses ning istung kestab kuni hääletustulemuse selgumiseni, vaatamata Riigikogu töö ajagraafikuga sätestatud ajaraamidele.

Kella 13 ajal juhtis Reformierakonna fraktsiooni juht tähelepanu sellele, et tööaeg peaks läbi olema:

Esimees Eiki Nestor

Protseduuriline küsimus. Palun!

Hanno Pevkur

Aitäh, härra Riigikogu esimees! Ma vaatan, kell sai üks. Kodu- ja töökorra seaduse järgi sai meil tööaeg otsa.

Esimees Eiki Nestor

Juhataja Riigikogu juhataja lisas päevakorda ühe punkti ja minu meelest sellega ka tööaeg pikenes. Priit Sibul, palun, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni nimel. (Sumin saalis.)

/.../

Hanno Pevkur

Ma tänan! Austatud Riigikogu esimees! Austades kõiki inimesi, kes on siia tulnud, kes teadsid, et neljapäeval arutab Riigikogu kella 1-ni olulise tähtsusega riiklikku küsimust, kui ei piisa, siis võib-olla kella 2-ni, kui Riigikogu pikendab seda. Riigikogu ei ole otsustanud pikendada. Riigikogu juhataja ei saa võtta meelevaldselt endale õigust pikendada istungit ilma Riigikogu suure saali otsuseta. Mis puudutab korduvalt viidatud § 64, siis veel kord, § 64 lõige 3 annab õiguse päevakorraküsimus lõpuni menetleda, mis puudutab umbusaldamist, selle eelduseks on see, et selle päevakorrapunkti arutelu on pihta hakanud. Meie võime ka seda täna arutada, mingit probleemi ei ole, me võime ka täna hääletada, ära arva, et me ei saa seda täna hääletada. Muidugi saame, saame täna, homme, ka järgmisel nädalal. Austades just nimelt neid inimesi, kes siia on tulnud, mina tahan ka veel inimarengu aruande teemal öelda. Aga see ei ole sinu suva, et sa ütled, et sina avad ja lõpetad istungi nii, nagu sina tahad. Seaduse raam on ees, Eiki! Aitäh!

Esimees Eiki Nestor

Keit Pentus-Rosimannus, palun!

Keit Pentus-Rosimannus

Aitäh! Mul on väga kahju, et me peame seda debatti pidama ja mul on samavõrra kahju sellest, et Riigikogu juhatus on otsustanud minna täiesti suvalise kodu- ja töökorra seaduse tõlgendamise teed. Paragrahv 48 räägib Riigikogu tööajagraafiku muutmisest. Praegu me arutame punkti, mis ei ole seotud umbusaldusega ja selle punkti arutelu jätkamiseks oleks seaduse § 48 järgi pidanud Riigikogu tööajagraafikut muutma. Ehk nii nagu me oleme iga kord käitunud, me pikendame istungit. See on võimalik juhul, kui 2/3 häälteenamusega see otsus vastu võetakse. Seda näeb ette Riigikogu kodu- ja töökorra seadus. Me ei ole seda teinud ja me arutame punkti, mis ei ole seotud umbusaldusega. Miks me § 48 ei täida?

Esimees Eiki Nestor

Aitäh! Austatud Riigikogu liikmed! Ma vastan teie kõigi küsimustele korraga, teie lahkel loal. Veel kord, § 64 lõige 3 ütleb nii: "Käesoleva seaduse paragrahvist 134 ettenähtud juhul ei lõpetata istungit enne päevakorraküsimuses otsuse tegemist." See päevakorraküsimus § 134 osas meie päevakorras on umbusaldusavaldus. Kui te loete sellesama kollase ja ilusa raamatu kommenteeritud väljaannet, siis te leiate sealt lause, et tegemist on erandjuhuga ja istung kestab sel juhul kuni hääletustulemuse selgumiseni, vaatamata Riigikogu töö ajagraafikuga sätestatud ajaraamidele. See on olnud see sätte mõte. See mõte on ka täiesti loomulik ja loogiline. Jätkame arutelu. Märt Sults Keskerakonan fraktsiooni nimel, palun!