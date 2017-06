Bloomberg: May saab hoolimata langevast toetusest veenva valimisvõidu

Bloomberg analüüsis juhtivate Briti uuringufirmade arvamusküsitlusi ja jõudis järeldusele, et hoolimata viimasel ajal langema hakanud toetusnumbritest õnnestub peaminister Theresa May juhitud konservatiividel järgmise nädala valimistel enda parlamendienamust suurendada.

Uuringufirmad on valimistulemuse puhul palju ühtsemal arvamusel, kui viimased arvamusküsitlused näitavad, kirjutab Bloomberg.

Analüüsis võeti vaatluse alla kuus Briti uuringufirmat - ICM, Ipsos MORI, ComRes, Opinium, Survation ja YouGov - ning nad kõik on veendunud, et peaministril on palju paremad võimalused valimised võita kui tema leiboristide juhist rivaalil Jeremy Corbynil. Viis uuringufirmat kuuest prognoosib, et konservatiividel õnnestub 650-kohalises alamkojas saada vähemalt 40 saadikukohani ulatuv enamus. Kõige optimistlikuma hinnangu kohaselt võiks aga konservatiivid saada oma konkurentidest lausa 200 kohta rohkem.

Peaminister May kuulutas aprillis ennetähtaegsed valimised välja eesmärgiga saada peagi Euroopa Liiduga peetavateks Brexiti-kõnelusteks tugevam mandaat ja kindlam parlamendienamus. Esialgu prognoositi konservatiividele ülekaalukat võitu, kuid erakonna edumaa on sellest ajast saadik järjekindlalt vähenenud ning see on hakanud mõjuma halvasti juba naelsterlingi kursile. Näiteks YouGovi neljapäevase uuringu kohaselt on konservatiivide edumaa leiboristide eest on vaid kolm protsendipunkti - 42 protsenti 39 protsendi vastu.

Toetuse kahanemisest hoolimata on Bloombergi analüüsis märgitud uuringufirmad seisukohal, et May on endiselt teel selge võidu suunas. See veendumus tuleneb ka Briti valimissüsteemist, kus valimisringkonnas võidab kõige suurema tulemuse, mitte aga absoluutse enamuse, saanud kandidaat ja mis seega võimaldab erakonnal saada parlamendis suure enamuse ka siis, kui üleriigiliselt on edumaa peamise rivaali ees üsna väike. Sisuliselt saab valimistel otsustavaks see, kuidas kulgeb valimisvõitlus umbes 100 saadikukoha pärast.

Uuringufirmade seisukohtades mängivad ka rolli see, et peaministrit peetakse Corbynist oluliselt kompetentsemaks, ning prognoos, et noored ja vaesed pole valimistel nii aktviised kui vanemad ja rikkamad inimesed. Need asjaolud toetavad pigem konservatiivide võitu.

Võimaluse, et leiboristidel õnnestuks saavutada parlamendienamus üksinda valitsemiseks, on uuringufirmad sisuliselt välistanud.