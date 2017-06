Putin: Lääne "russofoobia" ei ole kellelegi kasulik

Vene president Vladimir Putin avaldas neljapäeval arvamust, et Läänes levinud russofoobia ei kesta igavesti, sest see on kahjulik mõlemale poolele.

Putin avaldas Peterburi majandusfoorumi ajal aset leidnud teleusutluses lootust, et russofoobia "ei kesta liiga kaua, igavesti, kuna paratamatult jõutakse arusaamisele, et see ei ole kellelegi kasulik, vaid kahjustab kõiki".

Samuti rõhutas ta, et Vene riik pole kunagi olnud seotud häkkimistega.

Putin ütles kohtumisel rahvusvaheliste uudisteagentuuride toimetajatega, et mõned üksikud "patriootlikud" häkkerid võivad sooritada mõningasi küberrünnakuid Venemaa ja lääneriikide suhete jahenemise kontekstis.

Seejärel rõhutas ta: "Riiklikul tasandil me sellega ei tegele".

"Häkkerid ei suuda mõjutada ühegi Euroopa, Aasia ega Ameerika riigi valimiskampaaniaid," lausus Putin.

USA luureametid on süüdistanud Venemaad Ühendriikide Demokraatliku Partei elektronkirjade kontodesse häkkimises ning seekaudu saadud info kasutamises president Donald Trumpi kasuks. Venemaalt küberrünnakuid on täheldatud ka Euroopa riikide valimiskampaaniate ajal, hiljuti tõusis see teravalt esile näiteks Prantsusmaal.